Musical-Premiere „Cabaret“ in Altenburg gefeiert

Altenburg

Feuertaufe grandios bestanden. Nur eine Woche nach der gefeierten Eröffnungsgala ist nun auch die erste reguläre Premiere komplikationslos über die Bühne im nigelnagelneuen Theaterzelt auf dem Festplatz in Altenburg gegangen. Allenfalls der aufs Dach plätschernde Regen und die noch nicht richtig eingepegelten Temperaturen machten die neue Spielstätte fühlbar. Ebenso angetan wie von der spektakulären Interimslösung für das wegen Bauarbeiten geschlossene Landestheater waren die Zuschauer von dem, was auf der Bühne geboten wurde. Das Musical „Cabaret“, in Szene gesetzt von Gastregisseurin Lydia Bunk, sorgte für Jubel, Beifallsstürme, Trampeln und Bravos – und entließ die Premierengäste dennoch mit einem dicken Kloß im Hals.

Produktion in der Reihe „Wider das Vergessen“

Der Musical-Klassiker gehört seit seiner mehrfach preisgekrönten Uraufführung am Broadway 1966 zum Standard-Repertoire vieler Bühnen und ist vor allem seit dem gleichnamigen Film mit Liza Minnelli aus dem Jahr 1972 einem breiten Publikum bestens bekannt. Entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung an diese Produktion, die das Altenburg-Geraer Theater in seine Reihe „Wider das Vergessen“ integrierte. Doch Vorsicht. Erstens kann ein mittelgroßes Theater nicht leisten, was eine große, mehrfach Oscar-prämierte Hollywood-Produktion zu leisten vermag. Und zweitens hat das Musical, wie sein inzwischen verstorbener Textautor Joe Masteroff einmal erklärte, mit dem Film fast nichts gemeinsam.

Nun, die tragende und zugleich tragische Liebesgeschichte gibt es in beiden. Der amerikanische Möchtegern-Schriftsteller Clifford Bradshaw ( Sebastian Schlicht) verliebt sich im Berlin eingangs der 1930er-Jahre in den aus England stammenden Möchtegern-Filmstar Sally Bowles (Nolundi Tschudi). Ein Happy End ist ihnen bekanntlich nicht vergönnt. Tschudi verkörpert die Sängerin, die ihr Geld im Kit-Kat-Klub verdient, packend und eindringlich. Ihr Auftritt gegen Ende mit dem Song „Life Is A Cabaret“ geht an Herz und Nieren. Wie sie gewinnen insgesamt alle Charaktere erst mit Verspätung so richtig Kontur, nachdem die Inszenierung im ersten Drittel noch etwas seelenlos daherkommt.

Unberechenbarkeit der neuen politischen Macht

Mechthild Scrobanita gibt die resolute Zimmerwirtin Fräulein Schneider, die aber angesichts des aufziehenden Nationalsozialismus auf ihr spätes Glück verzichtet und die Verlobung mit dem jüdischen Obsthändler Herr Schultz ( Thomas C. Zinke) auflöst. Ihre Interpretation von „Wie geht’s weiter?“ ist ein Highlight des Abends. Thorsten Dara als Ernst Ludwig – gewandelt vom Kleinganoven zum strammen Nazi – macht die Unberechenbarkeit der neuen politischen Macht förmlich greifbar. Starke Bühnenpräsenz hat Michaela Dazian als leichtes Mädchen Fräulein Kost. Zu den von ihr empfangenen Matrosen gehört auch Johannes Emmrich, der in zahlreiche Rollen schlüpfend ein Mammutprogramm absolviert, als Matrose mit dem Slapstick aber zeitweise etwas übertreibt. Last but not least ein großartiger Manuel Struffolino als Conférencier – bizarr, schrill, frivol, teuflisch verführend. Sehens- und hörenswert.

Denn er zeigt sich wie seine Schauspielkollegen den gesanglichen Herausforderungen gewachsen. Zu verdanken ist dies sowohl dem hauseigenen Bassbariton Kai Wefer, der als Gesangslehrer fungierte, als auch den Proben unter der strengen Ägide von Schauspielkapellmeister Olav Kröger. Er führt als musikalischer Leiter zudem das kleine Ensemble aus Musikern des Philharmonischen Orchesters in gewohnter Perfektion – vom Klavier aus.

Die Schauspieler werden obendrein in einige Auftritte der bemerkenswert agierenden Eleven des Thüringer Staatsballetts integriert. Für die beeindruckenden Choreografien zeichnet das Duo Vlasova/Pawlica verantwortlich, für die nicht minder sehenswerten Kostüme Bianca Deigner. 80 (!) an der Zahl sind es für die insgesamt 16 Akteure, die von ziemlich freizügig bis extrem aufwändig reichen – letzteres vor allem bei den Geldkleidern zu „Money, Money“. Mathias Rümmler kommt mit einem einzigen Bühnenbild aus, da er unter der Maßgabe arbeitete, im Theaterzelt keine Drehbühne zu haben – die es nun freilich doch gibt, wie die OVZ am Rande der Premiere erfuhr.

Das Leben ist ein „Cabaret“

Die weltbekannten Songs des Musicals wie „Willkommen, Bienvenue, Welcome“, „Cabaret“, „Mein Herr“ oder „Two Ladies“ fehlen in der Altenburger Produktion ebenso wenig wie das gleich doppelt vorgetragene, den aufkommenden Nationalsozialismus treffend charakterisierende „Der morgige Tag ist mein“. Doch fast alle verschließen die Augen vor der nahenden Katastrophe. Denn das Leben ist ein „Cabaret“. Am Ende wehen riesige Hakenkreuzfahnen und der Conférencier singt mit schwarz verschmiertem Gesicht und brechender Stimme erneut „Willkommen“. Der Beifall bricht sich nur langsam Bahn. Doch als sich Thorsten Dara vor seiner Verbeugung die Hakenkreuz-Binde vom Arm reißt, gibt es im Publikum kein Halten mehr. Ein Gänsehaut-Moment.

Nächste Aufführungen am 13. und 14. September, 19.30 Uhr, am 15. September, 18 Uhr, sowie am 9. November, 19.30 Uhr, und 10. November, 18 Uhr. Karten in der Tourismus-Information Altenburger Land, Markt 10 (Tel. 03447 585160) sowie unter www.tpthueringen.de.

Von Ellen Paul