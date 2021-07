Musical an der Mühle in Lumpzig – der Sommerhit des Altenburg-Geraer Theaters

Lumpzig

Martin Burkhardt genießt sein Glück im Verborgenen. Um genau zu sein: hinter einem Tarnnetz, wie man es von Armeebeständen kennt. Dort sitzt er versteckt mit seinen Orchester-Kollegen, um das Publikum beim Mysterie-Musical „Krabat“ nicht vom Geschehen rund um die Lumpziger Bockwindmühle abzulenken, spielt und freut sich ungemein. Denn für den Paukisten und Schlagzeuger des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera geht gerade ein Traum in Erfüllung. Lange schon hat er nämlich in seiner ehrenamtlichen Funktion als Vorsitzender des Vereins Altenburger Bauernhöfe versucht, „sein“ Theater nach Lumpzig zu locken.

So sieht der Spielort aus Sicht der Schauspieler aus. Quelle: Mario Jahn

„Ort, an dem einfach mehr Kultur stattfinden sollte“

Der Verein hegt und pflegt die älteste in dieser Form in Thüringen noch erhaltene Bockwindmühle, erbaut 1732, seit vielen Jahren, hat das gesamte Mühlengelände auf Vordermann gebracht und lädt dorthin regelmäßig zu publikumswirksamen Veranstaltungen ein. „Es ist ein Ort, an dem aber einfach mehr Kultur stattfinden sollte“, findet Burkhardt und ergriff 2017 die Gelegenheit beim Schopf, als am Pfingstmontag mit großem Brimborium, ziemlich viel Prominenz und in Summe 6000 Besuchern die zentrale Eröffnungsveranstaltung für den Deutschen Mühlentag in Lumpzig stattfand.

Martin Burkhardt lockte „sein“ Theater nach Lumpzig. Quelle: Mario Jahn

Er lud den damaligen Schauspieldirektor Bernhard Stengele und Schauspieler Manuel Kressin zu einer Lesung ein, und empfahl dafür nicht von ungefähr „Die schwarze Mühle“, das Jugendbuch des sorbischen Schriftstellers Jurij Brězan über die Sagengestalt Krabat. „Ich habe ihnen das tolle Gelände gezeigt, die Parkmöglichkeiten und die naiv-optimistische Frage gestellt, ob sie sich vorstellen könnten, hier den Krabat zu spielen“, erinnert sich Martin Burkhardt. Zwei Jahre später, im März 2019, kam die erlösende Mail von Kressin, inzwischen selbst Schauspielchef: Ich mach’s.

20 Mal „Krabat“

Das Ergebnis ist in diesem Monat gleich 20 Mal zu erleben und hat sich als der Sommerhit des Altenburg-Geraer Theaters entpuppt. Ursprünglich war das Musical für den Sommer 2020 als reine Schauspielproduktion unter Beteiligung des Laienensembles vom Altenburger Prinzenraub-Verein geplant. Wegen Corona um ein Jahr verschoben, waren die zeitintensiven Proben mit den Laien nicht mehr realisierbar, so dass Kressin als Autor das Musiktheater ins Boot holte und somit Gesangspartien für Solisten und Opernchor notwendig wurden. Also warf Schauspielkapellmeister Olav Kröger im Februar dieses Jahres seine bisherigen Kompositionen und Arrangements, die zu zwei Dritteln fertig waren, in den Papierkorb und begann von neuem. „Jetzt hat das Ganze etwas Opernhaftes, vor allem im Finale“, zeigt sich Kröger zufrieden und freut sich zugleich über die guten Bedingungen für das Orchester – unterm Zelt geschützt vor Regen und Wind.

Vor den Vorstellungen treffen sich Manuel Kressin (2.v.r.) und seine Kollegen immer gern in trauter Runde. Quelle: Mario Jahn

Heißer Tee und Decken

Die Akteure des Spektakels müssen da einiges mehr aushalten. Vor allem die Haupt- und Generalprobe, teilweise auch die Premiere waren nach den heißen Tagen im Vorfeld von lauen Sommerabenden weit entfernt. „Es hat sich angefühlt wie Spätherbst im Übergang zum Winter.“ Claudia Müller fröstelt jetzt noch bei dem Gedanken. „Wenn man spielt, blendet man dies zwar meist aus, doch mit Zähneklappern singt es sich halt nicht so gut.“ Die Mezzosopranistin, im Stück Krabats Mutter, hat sich deshalb angewöhnt, zu jeder Vorstellung einen warmen Tee mitzubringen. Da müsse man halt durch bei einem Open Air. Sebastian Schlicht, in der Titelrolle ohnehin ständig in Aktion, bedauert eher das Publikum. Dicke Jacken oder Decken sind im Fall der Fälle also angebracht. Denn es wird, so es nicht in Strömen gießt, gespielt.

„Verpflegung“ für Krabat: Hinter den Kulissen richtet Manuela Naumann das Essen an. Quelle: Mario Jahn

Ein bisschen wie Ferienlager

Generell aber überwiegt beim gesamten Team die Freude über diese „unglaublich aufregende, super spannende Zeit“, so Claudia Müller. „In diesem Ambiente zu spielen, macht einfach Spaß.“ Und Sebastian Schlicht ergänzt: „Wenn es Abend wird und man von der Mühle aus den Sonnenuntergang mitbekommt, einfach toll.“ Mehr noch: Da man auf dem Lande ist, konnte niemand bei den Pausen zwischen den Proben einfach mal nach Hause gehen. So saßen alle zusammen, haben grillt, geredet. Aktuell trifft man sich vor den Vorstellungen noch immer gern in trauter Runde, während die Roster brutzeln. Man lernt die Kollegen, die man sonst meist nur zur Spielzeiteröffnung sieht, näher kennen. Nicht nur dienstlich, auch privat, zählen Müller und Schlicht übereinstimmend zum eindeutigen Plus einer spartenübergreifenden Produktion an einem solchen Ort. Und Manuel Kressin bringt es schmunzelnd, kurz und bündig auf den Punkt: „Es fühlt sich ein bisschen an wie Ferienlager.“

Hat die „Hühnerstiege“ erklommen: Krabat-Darsteller Sebastian Schlicht bekommt das Mikro angeklebt. Quelle: Mario Jahn

Da nimmt man die nicht alltäglichen Umstände gern in Kauf, beispielsweise wenn es zum Ankleiden oder für die Maske „die Hühnerstiege“ im ehemaligen Mühlenhof hinaufgeht, wenn Zuschauer mal durch die Tür linsen, man ihnen auf dem Areal begegnet und neugierig beäugt wird. Freiluft eben, die nicht zuletzt auch an die Mitarbeiter hinter den – im Grunde nicht vorhandenen – Kulissen ungewohnte Anforderungen stellt. Eigentlich müssen sie trotz offenem Gelände unsichtbar bleiben, darf die notwendige Technik nicht das Bild dominieren.

Claudia Müller wird geschminkt. Die Mezzosopranistin spielt Krabats Mutter. Quelle: Mario Jahn

Holz von Altenburger Baustelle

Die Einrichtung durch die Kollegen der Bühnentechnik begann übrigens bereits Anfang Juni, die Anbauten vor der Mühle wurden sogar noch eher gefertigt und dann eingelagert. „Für den gesamten Vorbau wurde Holz von der Baustelle im Altenburger Theater verwendet“, so der Technische Direktor René Prautsch. Ein paar Zäune mussten für die Zuschauertribüne weichen, eine Beleuchtung für den Parkplatz fest installiert, die mit einem kleinen Notstromaggregat betrieben wird. „Bei der Wegbeleuchtung wurde auf vorhandene und neu angeschaffte Akkuleuchten zurückgegriffen, die wir sehr gut bei anderen Außenspielstätten nachnutzen können. Denn die Stromversorgung hätte eine feste Verkabelung nicht mehr hergegeben“, so Prautsch.

Denn auch die Mühle brauchte eine neue Stromversorgung und einen elektrischen Antrieb, damit sich die Flügel dann drehen, wenn es das Drehbuch vorschreibt. In die Kosten haben sich das Theater und der Bauernhöfeverein geteilt. Letzter ist zugleich für die gastronomische Versorgung zuständig, bietet vor jeder Vorstellung ab 19.30 Uhr Fettbemme, Stulle mit Milbenkäse, Mühlenbrot, mitunter frisch gepflückte Kirschen und Getränke. Das gemütlich-rustikale Areal – ein aus Gardschütz umgesetzter ehemaliger Rinderoffenstall – ist stets fast bis auf den letzten Platz besetzt.

Olaf Kröger schrieb die Musik für das Musical und spielt am Keyboard selbst mit. Quelle: Mario Jahn

„Das ist eine so tolle Stimmung, richtiges Festivalfeeling“, freut sich Martin Burkhardt. „Einfach großartig. Ein Heimspiel für Lumpzig, das 2022 eine Fortsetzung finden sollte.“ Einen entsprechenden Brief hat der Musiker als Vereinsvorsitzender schon an den Intendanten geschrieben.

Von Ellen Paul