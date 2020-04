Musikalische Freuden in Ausnahmezeiten

Altenburg

Wie sagte der alte Schiller einstmals: „Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur.“ Wie Recht er hat, zeigt die aktuelle pandemiebedingte Krise. Sie zwingt viele Menschen in die Isolation und vernichtet wirtschaftliche Sicherheiten. In dieser angespannten Situation bleibt vielerorts die Freude auf der Strecke. Die aber sollten wir uns unbedingt bewahren, denn Freude ist der Antrieb unseres Lebens.

OVZ-Redakteurin Dana Weber Quelle: Mario Jahn

Die Mitglieder des Göpfersdorfer Posaunenchors teilen ihre Freude an der Musik zurzeit auf recht ungewöhnliche Weise. Das erfordert veränderte Hörgewohnheiten. Öffnen Sie also immer mal die Fenster, liebe Leser, um aufmerksam zu lauschen. Wer weiß, vielleicht spielt in ihrer Nähe auch gerade jemand auf seinem Instrument. Solche Mini-Konzerte ohne sichtbares Publikum können jetzt durchaus häufiger vorkommen. Erfreuen Sie sich daran. Eine abgewandelte Kurzfassung von Schillers „Ode an die Freude“ lautet in unseren Tagen: „Deine Zauber binden wieder, was die Pandemie geteilt.“

Von Dana Weber