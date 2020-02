Altenburg

Die Musikerfamilie Dreßler lebt seit 63 Jahren auf dem Altenburger Schloss und ist damit aktuell die älteste Mietpartei dieser historischen Mauern. In einem Zweiteiler schaut die OVZ gemeinsam mit Helga Dreßler und Sohn Ekkehard auf bewegte Jahrzehnte zurück. Die Familie hat unserer Autorin freundlicherweise Aufzeichnungen des im vergangenen Jahr verstorbenen Familienvaters Ewald Dreßler zum Leben auf dem Schloss zur Verfügung gestellt.

Glücklich trotz Widrigkeiten

Trotz aller Widrigkeiten im Laufe der Jahre und obwohl die Wohnräume ungewöhnliche Eigenheiten aufweisen, ist sich Helga Dreßler sicher: „Hier in diesem alten Gemäuer zu wohnen, da war mein Ewald glücklich“. Die ehemalige Gesangslehrerin teilt sich die Räumlichkeiten des herzoglichen Waschhauses von 1864 nun mit Sohn Ekkehard, der als Schlagzeuger in verschiedenen musikalischen Projekten bekannt ist.

Das alte herzogliche Waschhaus. Quelle: Andy Drabek

Ohne Klavier geht nichts

Alles beginnt 1957, als der junge Klavierlehrer Ewald Dreßler frisch vom Studium aus Weimar in die Skatstadt kommt und eine Stelle an der drei Jahre zuvor gegründeten Musikschule antritt. Damals ist Wohnraum sehr knapp, doch das große Zimmer zur Untermiete in der Rosa-Luxemburg-Straße nützt dem Pianisten trotzdem nichts. Die Holztreppe in den 3. Stock ist viel zu schmal, um sein Klavier hinauf zu befördern.

Das Klo im Küchenschrank

So vermittelt ihm das Wohnungsamt ein Zimmer in der Junkerei und für den jungen Mann erfüllt sich ein seit Längerem gehegter Wunsch: Er darf hoch droben auf dem Schloss wohnen. Im Gebäude aus dem Jahr 1592 erwartet ihn einiges an Kuriositäten. So verfügt sein Zimmer über eine direkte Verbindungstür zur Küche der Nachbarn. Dort ist in einem Eichenschrank das Wasserklosett eingebaut, dessen Mitbenutzung ihm zugewiesen ist. Als seine Mitmieter einige Wochen später einziehen, verschließen sie die Zwischentür sofort und der junge Pianist muss die Toilette eines Ehepaares am Ende des rund 30 Meter langen Flures nutzen.

Schlossdetails: Prunkvolles Gitter zwischen dicken Mauern. Quelle: Andy Drabek

42 Familien auf dem Schloss

Er ist bei Weitem nicht der Einzige, der auf anderer Leute Klosett angewiesen ist. 1957 wohnen 42 Familien auf dem Schloss. Selbst die Türmerwohnung im Hausmannsturm ist belegt. Die dazugehörige Toilette befindet sich gegenüber im Haus Nummer Elf. Heute existieren noch fünf Haushalte innerhalb der Schlossmauern plus die Wohnung im Torhaus.

Ein Zimmer zu zweit

1959 heiratet Ewald seine Helga. Die Beiden sind bereits seit dem Musikstudium in Weimar ein Paar. Nach der Hochzeit zieht Helga zu ihrem Angetrauten aufs Schloss. Auch sie unterrichtet bald an der Altenburger Musikschule. Daneben ist das Paar in der Stadt und weit darüber hinaus gemeinsam konzertierend tätig. „Pianist und Sängerin ist eine glückliche Konstellation. So konnten wir beruflich vieles gemeinsam machen“, blickt die heute 83-Jährige zurück.

Konzertprobe in den Räumen der Junkerei in den 1970ern: Ewald Dreßler am Flügel, Helga Dreßler singt, und Christian Löwe spielt Violine. Quelle: privat

Die Dreßlerschen Räumlichkeiten heute: Jörg Müller am Empfangsbereich des Staatsarchives. Quelle: Andy Drabek

Die Beziehung zur Nachbarsfamilie gestaltet sich schwierig. Von Anfang an hat sie ein begehrliches Auge auf Dreßlers bescheidenen Wohnraum geworfen. Nun hofft man, dass dieser nach der Hochzeit frei wird. Da dem nicht so ist, boykottieren die Nachbarn die täglichen Klavierübungen des Musikpädagogen durch vorsätzliches Schlagen an Türen. Auch als er die Doppeltür zur Nachbarschaft mit Matratzen als Lärmschutz abdichtet und ein Bücherregal vorbaut, bessert sich das Verhältnis nicht.

Kohlehaufen in der Küche

Als sich Sohn Markus ankündigt, erhalten die werdenden Eltern das Zimmer eines verstorbenen ledigen Fräuleins auf der anderen Seite des Flures dazu. Der Raum wird nach der Renovierung das Schlaf- und Kinderzimmer. Die dazugehörende Küche ist zunächst in einem unbewohnbaren Zustand. Die Vormieterin nutzte dort eine abgeteilte Ecke als Lagerraum für ihre Kohlen. „Da denk ich manchmal, das würde heute kein junges Ehepaar mehr akzeptieren“, erinnert sich Helga Dreßler zurück. Da eigentlich zwei weitere Familien diese Küche nutzen, wird ein Gasherd in einen kleinen Extraraum gestellt. Ein Bad gibt es nicht.

Blick aus Dreßlers Wohnung auf den Schlosshof 1971. Quelle: privat

Blick aus der Junkerei in den Schlosshof 2020. Quelle: Andy Drabek

Funkensprühender Staubsauger

1960 kommt Sohn Markus zur Welt, drei Jahre darauf wird Sohn Ekkehard geboren. Wegen der besonderen Eigenarten der Junkerei lebt das Musikerpaar mit den Kindern fast zehn Jahre lang in zwei verschiedenen Wohneinheiten. Zum einen liegen die alten und neuen Räumlichkeiten nicht beieinander. Ihre Lage auf verschiedenen Seiten des Flures offenbart zudem ein Phänomen: Das Gebäude verfügt über zwei unterschiedliche Stromanschlüsse. Das bedeutet, in der Junkerei liegen in den Zimmern auf der Stadtseite 110 Volt Gleichstrom und in den Zimmern auf der Hofseite 220 Volt Wechselstrom an. Da passiert es in Unkenntnis der Situation schon mal, dass aus dem geborgten Staubsauger der Nachbarin die Funken fliegen.

Lesen Sie im zweiten Teil, welchen neuen Herausforderungen sich Familie Dreßler in der lang ersehnten und 1968 endlich zugewiesenen Wohnung stellen muss.

Wohnen auf Schloss Altenburg Die sechs Wohneinheiten auf dem Schloss werden seit 1993 von der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) verwaltet. Drei der Mietwohnungen und eine Gästewohnung liegen in der Junkerei. Sie ist nach ihrem Wiederaufbau erstmals 1994 bezogen worden. Das Gebäude beherbergt außerdem die Räume des Staatsarchives, Restauratorenwerkstatt und Büroräumlichkeiten des Schloss- und Kulturbetriebes. Die Größe der Schlosswohnungen, die alle belegt sind, variiert zwischen 58 und 116 Quadratmetern, wobei eine Zimmerhöhe von 3,50 Metern nichts Ungewöhnliches ist. „Man muss der Typ dafür sein“, kommentiert Matthias Blättner von der SWG und beziffert die Kaltmieten im Durchschnitt auf fünf bis sechs Euro netto pro Quadratmeter. Die letzte Grundsanierung erfolgte in den 1990ern. Damals wurden, wo noch nicht vorhanden, Zentralheizungen eingebaut, sowie Fußbodenbeläge und Fenster teilweise erneuert. Die Gästewohnung im Schloss Nummer Acht ist am modernsten ausgestattet. Sie wurde erst im vergangenen Jahr saniert. Allerdings funktioniert die Warmwasseraufbereitung auch dort wie in allen Mieteinheiten über einen Boiler. „Im denkmalgeschützten Ensemble kann man nicht so agieren wie man will“, meint Matthias Blättner. Hausmeistertätigkeiten und kleine Reparaturen übernehmen die zuständigen Mitarbeiter des Schlossbetriebes. Eine Ausnahme bilden die Mülltonnen, deren Bereitstellung erledigt die Firma Aldus. Um ihre Fahrzeuge auf dem Schlosshof parken zu können, benötigen die Anwohner eine Sonderparkgenehmigung. Diese hat drei Jahre Gültigkeit und kostet 70 Euro pro Jahr. Das Schloss verfügt über keinen finanziellen Extrafond für Erhalt und Sanierung seiner Gebäude, so dass diese Ausgaben aus dem laufenden Betrieb bestritten werden müssen. Die Gebäude Nummer Zehn und Elf stehen seit Jahrzehnten leer und sind dem Verfall preisgegeben. Daran wird sich auch so bald nichts ändern. „Mittelfristig ist nicht absehbar, dass Nummer Zehn saniert wird“, meint Thomas Knechtel, Sachgebietsleiter Immobilienmanagement des Schloss- und Kulturbetriebes.

Von Dana Weber