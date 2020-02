Musikkabarett „Schwarze Grütze“ bietet böse Pointen in Gößnitz

Gößnitz

Worte sind zum Sprechen einfach ungeeignet. Das behaupten jedenfalls Dirk Pursche und Stefan Klucke. Seit 25 Jahren stehen die beide Potsdamer gemeinsam als Musikkabarett „Schwarze Grütze“ auf der Bühne. In der vergangenen Woche waren sie zu Gast in Gößnitz, um die Premiere ihres neuen Programms zu feiern. Da die Nachfrage weitaus größer war als die Zahl der Stühle in der Spielstätte der „ Nörgelsäcke“, gab es zwei Vorstellungen. Eine am Donnerstag und eine am Freitag. Die eine war die Vorpremiere und die andere die Premiere, die auch noch nicht die richtige Premiere war, denn die gab es erst am Sonntag in Leipzig auf der Bühne der „Pfeffermühle“. Etwas verwirrend die ganze Sache. Dafür lässt sich das neue Programm durchaus sehen und vor allem hören.

Vorbild Georg Kreisler

Es nennt sich „Vom Neandertal ins Digital“. Das klingt nun nicht gerade originell und lässt eher Karnevalsklamauk vermuten als schwarzen Humor. Aber letzteres sind die Bühnenauftritte von Dirk Pursche und Stefan Klucke seit eh und je. Von dunkel bis tiefschwarz ist ihr Denken. Ihr Humor ist abgrundtief und ihre Kalauer sind böse. Pursche und Klucke sind auf der Bühne zwei Typen, mit denen man gern Tauben vergiften im Park gehen würde oder einen Zirkus in Flammen stecken möchte. Beide haben ihr stilles Vorbild Georg Kreisler immer mit am Klavier sitzen, wenn sie so richtig loslegen.

Mit dem Metalldetektor über den Friedhof

Auch auf der Reise vom Neandertal ins Digital lacht man über Dinge, die gar nicht lustig sind. So zum Beispiel, wenn ein Kind im Kindergarten zu Susi sagt, schlag mir zwei Zähne aus, damit die Zahnfee den Restbetrag für das I-Phone bringt. Oder wenn davon gesungen wird, was passiert, wenn man mit dem Metalldetektor über den Friedhof geht. Da wird nicht nur Schmuck zu Tage gefördert. Auch Orden, Ehrenzeichen und Goldzähne kommen ans Tageslicht. Und dann erst die vielen Hüftgelenke, die als Angebote zur Wiederverwendung im Internet landen. Das ist in der Tat makaber. Das ist böse. Aber es wird nie widerlich, widerwärtig oder geschmacklos. Es tut nicht weh, so absurd das eine oder andere auch sein mag.

Das Leben wird von der „Schwarzen Grütze“ auf die Spitze getrieben und vieles von dem, was wir tun, ad absurdum geführt. Wenn Stefan Klucke als Jäger mit Tropenhelm im Stile Georg Kreislers am Klavier sitzt und singt, er esse nur Fleisch von aussterbenden Tieren, dann wird das sowohl komisch, im Sinne von undenkbar, empfunden, als auch sozialkritisch, da so etwas durchaus vorstellbar ist. Ihr Bösen, tut etwas für die Artenvielfalt. Wenn man dann aber hört, es gäbe eine Million bedrohter Tiere, und darauf die Frage, wer soll das alles essen, dann ist man mit dem gesunden Menschenverstand am Ende. Dann ist man im Kabarett, muss lachen und kommt am Denken nicht vorbei.

Petrasilie und Ziegenpetra

Auch das Phänomen der geschlechtergerechten Sprache wird von Dirk Pursche und Stefan Kluge auf die Spitze getrieben. Statt Petersilie hat es künftig auch Petrasilie zu geben und aus dem Ziegenpeter wird eine Ziegenpetra. Und wenn man die Emanzipation ernst nimmt, solle man doch von Efrauzipation sprechen. Damit noch nicht genug aus Absurdistan. Man kann es noch weiter treiben: Veganes Sprechen und Co2-neutrales Sprechen. Ein Beispiel, das beides vereint: Meine Oma fährt im Kartoffelkeller Fahrrad. Auf der Kabarettbühne werden eben die wahren Probleme der Menschheit angepackt.

Tschechisch rettet die Welt

Auch auf die große Frage nach der Rettung der Welt haben Dirk Pursche und Stefan Klucke eine Antwort. Tschechisch rettet die Welt, heißt es am Ende ihres zweistündigen Programms. Sie meinen die tschechische Sprache. Man guckt erst einmal dumm, wenn man das hört, aber die Lösung ist verblüffend einfach. Das Tschechische ist kürzer als das Deutsche, man braucht weniger Buchstaben, die Bücher werden dünner, die Bibliotheken kleiner und die Bibel und der Koran passen in ein Buch und so weiter und so weiter ...

Übrig bleiben am Schluss ein gewisses Heimweh ins Neandertal und die Aussicht auf einen grünen Planeten mit acht Meter hohen Schachtelhalmgewächsen. Das Publikum in Gößnitz war dem neuen Programm der „Schwarzen Grütze“ sehr zugetan. Es gab kein Schenkelklopfen, es wurden ja auch keine Zoten geboten. Es wurde gelacht, geschmunzelt, gekichert und laut nach Zugabe gerufen. Es gab Applaus für einen schwarzen Humor, den man auf deutschen Kabarettbühnen nicht so oft findet.

Von Klaus Peschel