Altenburg

Das jüngste Feuer in einem leerstehenden Haus in der Schmöllnschen Vorstadt in Altenburg hat keine Brandschäden in der benachbarten Musikschule des Altenburger Landes hinterlassen. Wie die Sprecherin des Landratsamtes, Jana Fuchs, mitteilte, gebe es aber in einem Raum „eine sehr hartnäckige Geruchsbelast...