Mutmaßliche Brandstifter suchen Meuselwitzer Kohlebahn heim

Meuselwitz

Schockmoment am Samstagnachmittag bei den Vereinsmitglieder der Meuselwitzer Kohlebahn: Gegen 14.30 Uhr stieg plötzlich Rauch auf dem Gelände des Vereins auf, rückte die Feuerwehr an. Der Grund: Auf dem Areal war ein Stapel mit dort gelagerten hölzernen Schwellen in Brand geraten – und bedrohte so auch eine direkt daneben abgestellte ehemalige Gleisrückmaschine aus Tagebauzeiten.

Feuerwehr benötigt schweres Gerät

Als der Alarm schrillte, war bei den Kameraden der Meuselwitzer Wehr gerade ein wenig Ruhe eingekehrt, wie Wehrleiter Christian Kühn berichtet. „Wir hatten an dem Tag zwei Lehrgänge, ich war gerade zuhause angekommen, da ging der Piepser“, berichtet er. In der Folge rückten die Floriansjünger zum Großeinsatz an: Insgesamt 16 Einsatzkräfte eilten zur Kohlebahn, um die Flammen einzudämmen. Das allerdings war gar nicht so einfach. „Die alten Schwellen sind mit Öl behandelt worden, brennen deshalb deutlich stärker und entfalten eine viel größere Hitze“, so Kühn. Um dem Feuer Herr zu werden, war entsprechend schweres Gerät nötig. „Wir haben die Schwellen zunächst mit Löschwasser gekühlt und anschließend mit einem Radlader vom Bauhof auseinander gezogen, um die Glut schließlich mit Schaum zu ersticken“, schildert der Wehrleiter das Vorgehen. Gegen 17 Uhr war der Einsatz schließlich beendet.

Mit einem Radlader zog die Feuerwehr die schwelenden Schwellen auseinander, löschte anschließend mit Schaum die Glut. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Meuselwitz

Waldenburger: „Kein Dummer-Jungen-Streich“

Zurück blieb ein Haufen verkohlter Schwellen, eine reichlich in Mitleidenschaft gezogene Gleisrückmaschine – und ein sichtlich aufgebrachter Vereinschef. „Für mich ist das ganz klar kein Dummer-Jungen-Streich sondern hier wurde mit krimineller Energie vorgegangen“, schildert Karsten Waldenburger am Telefon seine Eindrücke. Denn um die massiven Schwellen in Brand zu setzen brauche es deutlich mehr als ein einfaches Streichholz oder eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe. „Ich gehe entsprechend von Vorsatz aus“, sagt Waldenburger – und zeigt sich durchaus besorgt. „Wir fragen uns schon, was beim nächsten Mal das Ziel wird.“

Schaden im vierstelligen Bereich

Dass das Feuer die Schwellen zerstört hat, sei zwar tragisch, aber noch zu verkraften. Viel schwerer wiege da der Schaden, der an der Gleisrückmaschine entstanden ist. „Die Schäden außen sind ja gut sichtbar. Wir wissen allerdings noch nicht, inwiefern die Verkabelung im Inneren betroffen ist. Falls die Feuerwehr auch hier mit Wasser arbeiten musste, könnte es schnell noch teurer werden“, so der Vereinschef. Mindestens 3000 bis 4000 Euro würden aber in jedem Fall für das Wiederherrichten der historischen Technik anfallen.

An der historischen Gleisrückmaschine sind die Schäden deutlich zu sehen. Quelle: Mario Jahn

Fahrbetrieb ist nicht beeinträchtigt

Immerhin: Der Fahrbetrieb der Kohlebahn ist durch das Feuer nicht beeinträchtigt. „Der Brand war glücklicherweise sehr weit ab vom Schuss auf unserem Gelände, dass es keinen Einfluss auf die Betriebsstätte gab. Unsere letzten beiden Fahrten vor dem Weihnachtsgeschäft sollten also ganz normal stattfinden können“, berichtet Waldenburger.

Verein setzt Belohnung für Hinweise aus

Abgehakt ist der Brand für den Verein allerdings trotz erfolgreicher Löschung noch nicht. Denn wohl auch angesichts von immer wieder vorkommendem Vandalismus auf dem Kohlebahn-Areal greift man dieses Mal zu ungewöhnlichen und deutlichen Schritten. „Wir setzen offiziell eine Belohnung aus. Wer sachdienliche Hinweise geben könne, die zur Ergreifung des oder der Verantwortlichen führen, erhält von uns 500 Euro“, kündigt Karsten Waldenburger an. Hinweise sollten an die Polizeiinspektion Altenburger Land unter 03447 4710 gegeben werden.

Von Bastian Fischer