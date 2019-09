Altenburg

In Altenburg hat es einen mysteriösen Todesfall gegeben. Wie Augenzeugen berichteten, wurde am Samstagvormittag in der Brunnenstraße eine männliche Leiche gefunden. Demnach soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben, der in der Nähe der Poller an der Straße nach Wilchwitz gelegen hat. Weitere Details, wie das genaue Alter und die Herkunft des Toten oder zu den Umständen, sind bisher nicht bekannt.

Polizei bestätigt Einsatz, hält sich darüber hinaus aber bedeckt

Die Landespolizeiinspektion Gera (LPIG) bestätigte auf OVZ-Nachfrage am Dienstag nur einen Einsatz von Beamten „aufgrund eines Todesfalls in der Brunnenstraße“ am Sonnabend und ließ wissen, dass die Altenburger Kriminalpolizei „nunmehr ein Todesermittlungsverfahren“ führt. Dazu kommt es immer dann, wenn die Todesursache nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann oder der Verdacht einer Straftat vorliegt. Nach ebenfalls unbestätigten OVZ-Informationen wies die Leiche jedoch keine Spuren von Gewalt oder Fremdverschulden auf. „Aufgrund der aktuellen Ermittlungen erfolgen derzeit keine weiteren Auskünfte“, so die LPIG weiter und verwies an die Staatsanwaltschaft. Dort war der Fall am Dienstag laut einem Sprecher aber noch nicht aktenkundig.

Von Thomas Haegeler