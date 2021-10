Mysteriöses Gemälde in der VR-Bank in Schmölln: Hütet das Geldhaus einen Schatz?

Altenburg/Schmölln

Welche Schätze die VR-Bank Altenburger Land in Form von Geld, Immobilien oder Wertpapieren hütet, werden die Vorstände genau wissen. Ganz anders sieht es mit einem mysteriösen Gemälde aus, das auch in Besitz der Bank ist, dort aber ein Schattendasein fristet. Seit einigen Jahren lehnt es schnöde an der Wand eines Beratungsraumes in der Altenburger Straße in Schmölln. Dort befand es sich aber nicht immer. Zuvor hing es bis etwa 2015 im Gebäude der ehemaligen Volksbank in der Wallstraße in Altenburg. „Ganz oben war das, in einem Schulungsraum“, erinnert sich Mario Kratzsch. Er nahm es in jenem Jahr ab und brachte es nach Schmölln. Das Hochwasser hatte 2015 dem Bankgebäude stark zugesetzt.

Bank behielt Gemälde als Pfand ein

Nur wie geriet das Kunstwerk in den Besitz der Bank? Die Aktenlage ist etwas dürftig. Von 1949 gibt es eine Grundmittelkarte, eine Art Inventarverzeichnis, die jenes Ölgemälde betrifft. Es war mit einem Wert von 2000 Mark angenommen worden. Der Altenburger Unternehmer Klaus Benzing hatte es bereits 1948 gemeinsam mit einer Schmetterlingssammlung der damaligen Bank für Handwerk und Gewerbe übergeben, zur Absicherung eines Kredites über 10 000 Mark. Diese Informationen hatten die Autoren Klaus-Jürgen Kamprad und Wilhelm Vogel in ihrem 2009 erschienenen Buch zum 150-jährigen Bestehen des Bankhauses herausgefunden. Da Benzing seine Schulden nicht wie vereinbart begleichen konnte, behielt die Bank das Pfand ein. Die Schmetterlingssammlung wurde dem Mauritianum geschenkt. Das Gemälde blieb in der Bank, der Kredit musste abgeschrieben werden.

Dieses Inventarverzeichnis weist das Gemälde als Sicherheit aus. Quelle: Archiv VR-Bank

Doch machte das Geldhaus damit nun einen Verlust oder mit dem Kunstwerk über die vielen Jahre sogar einen satten Gewinn? Woher stammt es – und wie alt ist es überhaupt? Diesen Fragen gingen der promovierte Kunsthistoriker Benjamin Rux und der Diplomrestaurator Johannes Schaefer bei einer Begutachtung in den Räumlichkeiten des Lindenau-Museums auf den Grund.

Erster Anhaltspunkt: die Signatur

Nachdem Rux kurz das Motiv taxiert hat, huscht sein Blick sofort zur Signatur am unteren Bildrand – einer der ersten Anhaltspunkte, wenn man Künstler und Entstehungszeitraum herausfinden möchte. „Die Malerei spricht für Qualität“, sagt Rux überlegend. „Der Künstler oder die Künstlerin hat es geschafft, eine nebelige maritime Atmosphäre zu kreieren. Dunstig, mit verschwommenem Hintergrund. Morgen- oder Abendstimmung, das lässt sich nicht gleich sagen.“

Fischer machen sich frühmorgens bereit, auf den See hinaus zu fahren. Eine Morgenstimmung, schlussfolgert Benjamin Rux. Quelle: Mario Jahn

Ein paar Stunden nehmen sich Rux und Schaefer, um in Archiven nach vergleichbaren Signaturen zu suchen, beschäftigen sich intensiv mit dem Motiv. Und werden fündig. „Wir haben einen Namen: Josef Werni, ein Österreicher.“ Über dokumentierte Auktionen Anfang des 20. Jahrhunderts stießen Rux und Schaefer auf weitere seiner Werke. Das Gemälde selbst taucht nicht auf.

Der erste Anhaltspunkt: die Signatur des Österreichers Josef Werni. Quelle: Mario Jahn

Vieles spricht für das 19. Jahrhundert

Hatte Benjamin Rux anfangs noch an eine Imitation des Goldenen Zeitalters und eine eventuell holländische Landschaftsbetrachtung gedacht, geht er jetzt von einem Alpensee aus, an dem sich die Fischer morgens für den Fang bereit machen. „Werni hat fast ausschließlich maritime Motive gemalt“, sagt Rux. „Für das 19. Jahrhundert als Entstehungszeit spricht vieles, das deckt sich mit der maltechnischen Perspektive.“ Und Schaefer fügt hinzu: „Zu dieser Zeit gab es dieses Genre en masse.“ Der Kunsthistoriker Rux sieht Werni als klassischen Maler, der das anwandte, was er an der Akademie gelernt hatte und nicht im Sinn hatte, die Malerei zu revolutionieren. „Aber er dürfte zu Lebzeiten einen guten Markt bedient haben.“

Ungewöhnlich: Unsichtbar im Internet

Die schiere Masse ähnlicher Kunst und das Fehlen eines ungewöhnlichen Aspekts lassen den zu schätzenden Wert nicht in die Höhe schnellen. Noch dazu muss das Gemälde nach all der Zeit gereinigt und restauriert werden. „Das Wert des Gemäldes dürfte gleichauf mit den Restaurationskosten sein“, schätzt Schaefer. „Man könnte von einer niedrigen vierstelligen Summe ausgehen.“ Es ist also kein unbezahlbarer Schatz, der da im Schatten schlummerte. Aber dennoch ein fähiger Künstler, betont Rux. Und etwas Außergewöhnliches birgt die ganze Sache doch: Josef Werni ist mit Google nicht zu finden. Zumindest das ist eine Seltenheit.

Von Katharina Stork und Jens Rosenkranz