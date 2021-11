Nach 73 Jahren: Altenburger Friseursalon Heinig schließt

Altenburg

In den vergangenen Tagen ist im Altenburger Friseursalon Heinig so manche Träne geflossen, bei Kundschaft und Personal gleichermaßen. Kein Wunder, denn das Geschäft schließt am Dienstag seine Pforten – nach 73 Jahren. Im ältesten, ununterbrochen in Familienhand befindlichen Salon des Altenburger Landes geht eine Ära zu Ende.

Wie schwer Beate und Hans-Martin Heinig die Entscheidung gefallen ist, verdeutlicht allein die Tatsache, dass beide bereits auf die 70 zugehen. Lange dachten sie, der jüngere ihrer beiden Söhne würde die Tradition einmal fortsetzen. Er hat Friseur gelernt und den Meisterbrief in der Tasche, entschied sich dann aber doch für einen anderen Berufsweg. Als sich dann auch noch die Hoffnung zerschlug, dass vielleicht eine der Mitarbeiterinnen das Ruder übernehmen möchte, zog das Ehepaar schweren Herzens den Schlussstrich. „Unsere gleichaltrigen Freunde und Bekannten genießen seit langem den Ruhestand und halten uns für ziemlich verrückt“, so Beate Heinig. Nun freut sie sich mit ihrem Ehemann auf endlich mehr Zeit für die Enkel und nicht zuletzt für sich selbst.

Start 1948 in der Wallstraße

Hier hat vor 73 Jahren alles begonnen. Charlotte und Erwin Heinig eröffneten 1948 in der Wallstraße 32 ihr Geschäft. Quelle: Mario Jahn

Begonnen hat die Geschichte 1948 in der Wallstraße 32, wo Charlotte und Erwin Heinig, die Eltern von Hans-Martin, einen „Damen- und Herren-Friseur“ eröffneten. Die Mutter, die übrigens bei Karl Schleißer, einer anderen Altenburger Friseurdynastie, ihr Handwerk erlernte, starb jung. Aber auch Stiefmutter Helga war Friseurmeisterin und mithin der Weg für Hans-Martin vorgezeichnet. Und so passte es wunderbar, dass er bei seiner Ausbildung in Reichenbach seine spätere Frau kennenlernte, die – aus einer vogtländischen Friseurfamilie stammend – den gleichen Beruf erlernte.

1970 stieg Hans-Martin im väterlichen Geschäft ein, das er 1986 übernahm. „Wir haben das Beste aus den schwierigen Verhältnissen in der Wallstraße gemacht. Doch als sich uns nach der Wende die Möglichkeit bot, den Salon Dietrich in der Johannisstraße 48 zu übernehmen, haben wir zugegriffen“, erzählt Hans-Martin Heinig. Ohne wirklich zu wissen, was da auf sie zukam. Sage und schreibe 200 Container füllten sich mit Schutt, ein ganzes Jahr wurde gebaut, bevor der neue Salon 1991 seine Pforten öffnen konnte und bis heute einen überaus guten Ruf genießt, weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Umzug in neue Räume: 1991 verlegten Beate und Hans-Martin Heinig ihren Salon in die Johannisstraße. Quelle: Mario Jahn

„Hinter uns liegt also eine aufregende Zeit“, resümiert der 69-jährige Friseurmeister und schwelgt mit seiner Frau in jüngster Zeit aus gegebenem Anlass gern in Erinnerungen. Unvergessen die 1970er-Jahre, als die Schüttelfrisur modern wurde und eine vollkommen neue Schnitttechnik erlernt werden musste. „Vorher haben wir viel mit dem Effiliermesser geschnitten, im Anschluss wurden die Haare meist auf Lockenwickler gedreht. Nun aber kamen vor allem Schere und Fön zum Einsatz“, erinnert sich Beate Heinig.

Notwendiges Handwerkszeug kam aus dem Westen

Das notwendige Handwerkszeug, sollte es von Qualität sein, musste im Westen besorgt werden. Auch konnten sich die Kunden das eigene Handtuch mitbringen, was den ohnehin überaus preiswerten Friseurbesuch von 4,60 DDR-Mark noch um zehn Pfennig billiger machte. Lang ist’s her. Hans-Martin Heinig betrieb in der Johannisstraße außerdem ein Kosmetikstudio, später 15 Jahre am Topfmarkt ein Sonnenstudio. Und: Die Ausbildung von Lehrlingen gehörte bei Heinigs alljährlich zur Selbstverständlichkeit. Nicht wenige haben später ihren Meister und sich selbstständig gemacht. Da schwingt Stolz mit.

1975 erhielt Hans-Martin Heinig seinen Meisterbrief. Quelle: Mario Jahn

Manche Erinnerung aber ist durchaus mit Wehmut verbunden. So existiert die Friseurinnung des Altenburger Landes, in deren Vorstand Hans-Martin Heinig viele Jahre tätig war, nicht mehr, sondern ging in der Geraer auf. Gemeinsam holte er mit seinem Kollegen Peter Müller die Berufsausbildung für Friseure und Kosmetiker nach Altenburg. Auch dafür müssen angehende Figaros inzwischen in die Nachbarstadt. Für das viele Jahre überaus prestigeträchtige Preisfrisieren in der Music Hall oder im Goldenen Pflug sowie die öffentlichen Lehrlingswettbewerbe gibt inzwischen weder Interesse noch Publikum. Schade eigentlich.

Kundenkontakte über Jahrzehnte

„Wir haben immer gern gearbeitet, es hat großen Spaß gemacht. Vor allem den Kontakt zu unseren Kunden werden wir vermissen“, sind beide überzeugt. Ein Kontakt, der mitunter seit Jahrzehnten währt. So gibt es eine hochbetagte ehemalige Lehrerin, die tatsächlich seit 1948 und damit von Kindesbeinen an Kundin im Salon Heinig ist. Auf 33 Jahre bringt es Petra Seltmann. „Ein guter Friseur ist wichtig im Leben. Außerdem bin ich ohnehin kein Freund es Wechselns“, so die Altenburgerin Zahnärztin, deren Mann und Sohn gleichfalls bei Heinigs regelmäßig auf dem Friseurstuhl saßen. Und so drehte sich das Gespräch beim letzten Termin in der Vorwoche einmal nicht um Kinder und Enkel oder aktuelle Themen, sondern um die Frage: Wo gehe ich künftig hin? Keine leichte Entscheidung nach so vielen Jahren.

Was Beate und Hans-Martin Heinig bei allem Abschiedsschmerz aber freut: Ihre Mitarbeiterinnen konnten alle bereits in neue Jobs vermittelt werden. Gut ausgebildetes Personal ist eben gefragt.

Von Ellen Paul