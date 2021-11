Zerstörungswut oder Einbruchsversuche? - Nach Angriffen in Altenburg: So massiv sind die Schäden an Geschäften in Innenstadt

War es blinde Zerstörungswut oder waren es gezielte Einbruchversuche? Nach den Angriffen auf drei Geschäfte in der Altenburger Innenstadt am Wochenende geht die Polizei unter anderem dieser Frage nach. Unterdessen erweisen sich die Schäden als ziemlich massiv und die Vorgehensweise als äußerst brachial.