Nach Ansturm auf FFP2-Masken: Apotheker im Altenburger Land raten zu Gelassenheit

Altenburg

Der Ansturm war erwartbar und bereits vorab von Apothekern im LVZ-Gespräch in Aussicht gestellt worden. Dass er allerdings derart stark ausfiel, dürfte im Altenburger Land dennoch überrascht haben: „Es war extrem. Wir hatten 2000 Masken im Haus, innerhalb von Stunden war alles weg“, berichtet Johannes Ungvári von der Altenburger Aescolap-Apotheke von einem alles andere als gewöhnlichen Dienstag. Die Kunden rissen ihm und den Kollegen die kostenfreien FFP2-Masken förmlich aus den Händen.

Die Logistik ist das Problem

Dabei hatte Ungvári wie die anderen Apotheker in und um Altenburg und Schmölln alles daran gesetzt, so gut wie möglich bevorratet zu sein. Nachdem die Ankündigung der kostenfreien Abgabe kurzfristig in der vergangenen Woche erfolgt war, wurde in den Apotheken zum Hörer gegriffen, händeringend versucht, Masken in der nötigen Qualität zu beschaffen.

Dabei seien generell genügend FFP2-Masken vorhanden, so Ungvári. „Aber die Logistik kommt einfach nicht hinterher. Im Großhandel herrscht derzeit zudem quasi eine Art Wild-West-Stimmung“, führt er aus. Angesichts von Millionen Masken, die innerhalb kürzester Zeit – und parallel zum Weihnachtsgeschäft – in ganz Deutschland verteilt werden mussten, gingen die Lieferdienste in die Knie.

Apotheker rationieren teilweise die Ausgabe

Ein Eindruck, den auch Lutz Gebert, Sprecher für die Apotheken im Kreis, bestätigt. „Ich habe von meinem Lieferanten erfahren, dass die Post ihm gar nicht alle Pakete auf einmal abgenommen hat“, weiß er zu berichten. Die Folge: Auch in den von ihm geführten Apotheken schmolz das Maskenkontingent minütlich dahin. „Wir haben teils noch Reste, können aber nicht mehr die Masse bedienen“, so sein Fazit am Mittwochvormittag.

Um dem Ansturm Herr zu werden und eine möglichst breite Verteilung der Masken zu ermöglichen, haben nach OVZ-Informationen zudem einige Apotheken im Kreis die Abgabemenge der Masken von drei auf zwei Exemplare pro Person reduziert. Ein Vorgehen, für das auch Gebert Verständnis zeigt. „Das ist in dieser Situation aus meiner Sicht einfach solidarischer. Zumal ja Nachschub unterwegs ist und ab Januar dann sogar noch mehr Masken pro Kunde ausgegeben werden können“, begründet er seine Haltung.

Betroffene sollen gelassen bleiben

Bis dahin raten Gebert und Ungvári Kunden vor allem zu Gelassenheit und Vernunft. „Wer noch keine Masken erhalten konnte, sollte einfach ein wenig Zeit vergehen lassen und spätestens Anfang kommender Woche noch mal nachfragen“, so Ungvári. Und Gebert ergänzt: „Wer solidarisch ist, lässt sich zunächst erst mal nur eine oder zwei Masken aushändigen.“

Von Bastian Fischer