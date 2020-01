Nach Aus für Altenburger Vereine: Ehrenamtler als bedrohte Art?

Altenburg

So erschreckend die schon vollzogene Vereinsauflösung des Altenburger Folkloreensemblesund das drohendeAus des Bürgervereins Süd/Ost auch sind – es werden diesbezüglich noch weitere Hiobsbotschaften folgen. Denn Klagen über einen akuten Mangel an engagierten Ehrenamtlichen hört man leider flächendeckend aus den Reihen der Vereine. Sicher ist dies auch der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung geschuldet, in der das persönliche Fortkommen ohne große Rücksicht und Anteilnahme auf das Gemeinwohl immer wichtiger, aber leider auch immer unverzichtbarer wird.

Ohne Ehrenamtler geht es nicht

OVZ-Autor Jörg Wolf. Quelle: Mario Jahn

Das kann man als Zeichen unserer Zeit hinnehmen. Damit akzeptiert man aber sozusagen stillschweigend auch, dass diese kleinen Nischen verschwinden, die Vereine als Ort bieten, in denen man aus purem Enthusiasmus und auf Augenhöhe für kleine Verbesserungen eintreten oder einem geliebten Hobby frönen kann. Was eines Tages bitter fehlen könnte. Denn Ehrenamtliche bewältigen nicht nur nebenher zahllose Aufgaben, ohne die unser Gemeinwesen viel kälter wäre, ja sogar nicht funktionieren würde.

Ein Patentrezept gegen diesen unheilvollen Trend gibt es sicher nicht. Hilfreich ist auf jeden Fall, dass die öffentliche Hand die Belange eines jeden immer wertvoller werdenden Ehrenamtlichen ernst nimmt und das Engagement ohne übermäßigen und durchschaubaren Pathos zu würdigen weiß.

