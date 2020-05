Nach Baggerunfall: Alte Fußgängerbrücke in Langenleuba-Niederhain entschwebt

Altenburg

Achtung: schwebende Brücke! In Langenleuba-Niederhain richteten sich am Donnerstag die Blicke nach oben. Per Kran wurde die demolierte Fußgängerquerung über die Leuba ausgehoben, um sie auseinanderzunehmen und die Reste abzutransportieren.

Die letzte Reise der alten Brücke. Quelle: privat

Anzeige

Für die Brücke war es das letzte Kapitel einer Aufsehen erregenden Geschichte, seit das Bauwerk im Februar 2019 wegen eines ungewöhnlichen Unfalls weithin bekannt wurde. Damals hatte die mit der Beseitigung der Hochwasserschäden an der Leuba beauftragte Baufirma gerade die Ufersanierung abgeschlossen, als beim Verladen von Material und Geräten offenbar ein Bagger vom Hänger kippte – und die Brücke samt Träger massiv beschädigte. Sie muss komplett ersetzt werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Langer Rechtsstreit

Die Folge: eine lange Auseinandersetzung zwischen der Gemeinde und der Versicherung der Baufirma. Gestritten wurde über die Höhe des Schadenersatzes. Vor 14 Tagen sei nun die verbindliche Zusage der Versicherung über die finanzielle Beteiligung gekommen, berichtet Bürgermeister Carsten Helbig ( SPD). So komme die Assekuranz auch für den Abriss auf und damit für insgesamt rund 80 Prozent der Kosten der gesamten Baumaßnahme.

Bei der Gemeinde verbleiben unter anderem die Planungskosten. Dafür bekommt Langenleuba-Niederhain nun eine nagelneue Fußgängerbrücke. Es beginne jetzt die Suche nach einem Anbieter für den Neubau, sagt Carsten Helbig. Und ist optimistisch, dass die Querung über die Leuba im Herbst fertig ist.

Von Kay Würker