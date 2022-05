Nach Brand bei Alwo-Party in Nobitz: Klare Hinweise auf Brandstiftung

Nobitz

Für rund 300 Gäste endete die Party in den Mai abrupt und unfreiwillig: Die Veranstaltung „Hello May“ in der Alten Wollspinnerei, wo sich am späten Samstagabend hunderte Feiernde zusammengefunden hatten, mündete am Sonntag gegen 3.40 Uhr in einer Komplett-Evakuierung: Feueralarm. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Doch der Sachschaden auf dem Gelände im Nobitzer Ortsteil Kotteritz belaufe sich auf mehrere zehntausend Euro und die Veranstaltungshalle ist erst einmal nicht nutzbar.

Inzwischen hat die Polizei den Brandort untersucht. Die Situation lässt die Ermittler auf Brandstiftung schließen. Zwar formuliert es die Polizei aufgrund des frühen Ermittlungsstandes noch als Verdacht, doch Einsatzkräfte der Feuerwehren berichten von zwei Orten, an denen es gleichzeitig loderte. Sowohl eine mobile Reinigungsmaschine als auch ein großer Kunststoffbehälter für Wasser habe gebrannt.

Immense Rauchentwicklung

Glück für die Partygäste: Die Brandherde befanden sich nicht direkt auf dem Veranstaltungsgelände, sondern in zwei abgetrennten Hallenbereichen, schilderte der Nobitzer Ortsbrandmeister Thomas Grünler. Dennoch sei der Qualm durch alle Ritzen gezogen. „Die Rauchentwicklung durch den brennenden Kunststoff war immens“, so Grünler. „Wir haben mit den Alwo-Betreibern abgesprochen, dass sie die Halle frühestens am Mittwoch wieder nutzen.“ Bis dahin werde mit Gebläsen und offenen Türen durchgelüftet.

Mehrere Dutzend Einsatzkräfte – darunter fünf Feuerwehren sowie Polizei und Rettungsdienst – hatten in der Nacht zum Sonntag zu tun. „Ich hatte ein mulmiges Gefühl beim Ausrücken. Ich wusste ja nicht, was uns erwartet, wenn ein Feuer bei einer Großveranstaltung gemeldet wird.“ Wegen des Qualms und der Suche nach möglichen weiteren Brandstellen wurde die Halle erst gegen 7.30 Uhr von der Feuerwehr an die Ermittler übergeben. „Die Evakuierung durch Sicherheitskräfte des Veranstalters hatte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr begonnen und sehr gut geklappt“, fügte Thomas Grünler an.

Die Kripo sucht Zeugenhinweise auf den oder die Brandstifter – unter 0365 8234-1465.

Von Kay Würker