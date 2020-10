Nach Corona-Fall an Rositzer Regelschule: Weitere Tests fallen negativ aus

Rositz

Aufatmen in Rositz: Der am Dienstag bekanntgewordene Coronafall in einer neunten Klasse der Regelschule zieht zunächst keine größeren Kreise. „Seit heute Vormittag liegen die kompletten Testergebnisse vor: Alle Tests sind negativ, keine weitere Person hat sich mit dem Coronavirus infiziert“, teilte Jana Fuchs, Sprecherin des Landratsamtes, am Freitag mit.

Durch Anordnung des Gesundheitsamtes sind alle 24 Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse sowie 18 Lehrer und Betreuer auf das neuartige Virus getestet worden.

Trotz der vorerst negativen Testergebnisse verbleiben alle Betroffenen noch bis nächste Woche Donnerstag in häuslicher Quarantäne. Da dadurch eine erhebliche Zahl pädagogischer Kräfte nicht vor Ort sein kann, steht noch auf der Kippe, ob nächste Woche an der Regelschule wieder Präsenzunterricht stattfinden kann. Derzeit sei nach Angaben von Jana Fuchs noch nicht geklärt, ob es mit dem Montag wieder vor Ort weitergehen kann. Bis zum Freitag war der Präsenzunterricht in Rositz ausgesetzt.

Insgesamt liegt die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten im Altenburger Land bei 112. Davon seien derzeit acht Infektionen aktiv. Verstorben sind bisher vier Personen.

Von André Pitz