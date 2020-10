Nach Corona-Fall in einer Klasse: Regelschule Rositz bleibt auch am Freitag dicht

Rositz

Die Regelschule Rositz wird in dieser Woche nicht mehr zum normalen Unterrichtsbetrieb zurückkehren. Nachdem am Dienstag ein Coronafall in einer neunten Klasse bekannt worden ist, bleibt die Bildungsstätte auch am Freitag geschlossen, lernen alle Schüler von zu Hause aus. Diese Entscheidung wurde am Donnerstagnachmittag in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises getroffen, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes mit.

Wie berichtet, wurden am Mittwoch alle 24 Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse 9b sowie 18 Lehrer und Betreuer auf Corona-Infektionen getestet. Am Donnerstagnachmittag standen drei Testergebnisse noch aus, alle anderen seien negativ, hieß es aus dem Landratsamt. Sollten sämtliche Tests unauffällig sein, ist mit einer Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes am Montag zu rechnen.

Von Kay Würker