Kita-Öffnung im Altenburger Land am 2. Juni? Längst nicht alle sind schon so weit

Eine gewisse Erleichterung, dass es jetzt endlich losgeht, ist Anja Dallek anzuhören. Hinter der Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Rositz und den Erzieherinnen der örtlichen fünf Kitas liegen zwei arbeitsreiche Wochen, angefüllt mit Abstimmungen und Detailplanungen. Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb, lautete die Aufgabe. Am 2. Juni, direkt nach Pfingsten, soll es so weit sein.

„Schneller war das nicht zu schaffen“, versichert Anja Dallek. Zwar hatten Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner und Bildungsminister Helmut Holter (beide Linke) die Wiederöffnung der Kindertagesstätten für alle Knirpse bereits ab dem 18. Mai in Aussicht gestellt – die entsprechende Verordnung des Freistaates ließ das zu. Doch zur Bedingung machte die Regierung strenge Hygienekonzepte – auszuarbeiten von den Kita-Trägern, zur Genehmigung vorzulegen beim Landratsamt.

45 Prozent in der Notbetreuung

Schon Mitte Mai war deshalb klar: Das wird dauern. Ab 2. Juni, so haben es verschiedene Kita-Träger angekündigt, soll ein Großteil der insgesamt 56 Kindergärten im Landkreis wieder alle angemeldeten Kinder betreuen. Damit wird sich die Zahl der Knirpse in den Gruppen etwa verdoppeln. Mehr als 45 Prozent der Sprösslinge sind im Altenburger Land aktuell bereits in der Notbetreuung – der höchste Wert unter den Kreisen und Städten in Thüringen, berichtet die Staatskanzlei.

Allerdings: Viele Eltern müssen sich noch länger gedulden. So heißt es etwa vom größten freien Kita-Träger im Kreis, der Arbeiterwohlfahrt, dass für deren Einrichtungen noch kein Termin für den Regelbetrieb feststehe. Man warte auf die gesundheitsbehördliche Genehmigung des Hygieneplanes, erst dann könne ein Starttag benannt werden. Der 2. Juni gilt als unwahrscheinlich.

Zwei Johanniter-Kitas starten am 8. Juni

Die Johanniter peilen für die Kita Kleeblatt in Lucka und die Kita Am Spielplatz in Altenburg den 8. Juni an, für die Einrichtungen Sonnenkäfer in Meuselwitz und Am Pfefferberg in Schmölln den 2. Juni. Ein genehmigter Hygieneplan lag bis Donnerstagmorgen aber nur für Schmölln vor, teilt Johanniter-Sprecherin Diana Elsner mit.

Komplett grünes Licht hingegen in der VG Rositz: „Diese Woche haben wir die nötigen Genehmigungen bekommen. Der 2. Juni steht“, berichtet Anja Dallek. Eine gute Nachricht für die Eltern der insgesamt 254 Kinder in den fünf VG-Kitas – speziell für jene, die keinen Anspruch auf Notbetreuung haben. Auch die Kleinen dürften jubeln, ihre Freunde wiederzusehen.

Das Zwergenstübchen in Rositz öffnet am 2. Juni wieder für alle Kinder. Quelle: Mario Jahn

Allerdings mit Einschränkungen. Die Öffnungszeiten der Kitas in Rositz, Monstab und Kriebitzsch, Lödla und Starkenberg wurden einheitlich auf 7 bis 15 Uhr gekürzt. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit fehlen morgens und abends je ein bis zwei Stunden. „Wir erreichen damit, dass alle Kinder gleichberechtigt in dieser Zeitspanne betreut werden können“, erklärt Anja Dallek. „Die Alternative wäre ein Wechselmodell gewesen, bei dem die Kinder nur stunden- oder tageweise betreut würden.“

Mehr Arbeit für die Erzieherinnen

Eine Betreuung für alle ohne Wechsel und ohne Einschnitte bei der Öffnungszeit, das funktioniert derzeit dem Vernehmen nach in keiner Kita des Altenburger Landes. Aus personellen Gründen: Jede Kita-Gruppe, so lautet die Vorschrift, braucht eine eigene, nur für sie reservierte Erzieherin und – falls die mal nicht da ist – eine fest zugewiesene Ersatzperson. Die Springerlösungen von einst sind damit passé, ebenso die gemischten Gruppen in den Tagesrandzeiten. Außerdem haben die Erzieherinnen jetzt mehr zu tun. „Fiebermessen und Symptomkontrolle bei den Kindern ist jeden Morgen Pflicht, außerdem vielfaches Desinfizieren – besonders häufig in Gemeinschaftsräumen wie Bädern, die von mehreren Gruppen genutzt werden“, erzählt Anja Dallek.

Zusätzliche Eingänge für mehr Abstand

Die Kindergärten im Landkreis sind zudem angehalten, nach Möglichkeit jeder Gruppe einen eigenen Eingang zuzuweisen, der direkt ins Gruppenzimmer führt. So werden etwa in Rositz Terrassentüren zu Bringe- und Abholportalen für die Eltern. Zusätzliche Ein- und Ausgänge, etwa über den Garten und zukünftig über den Balkon oder die Feuertreppe, gibt es zum Beispiel auch im Kleeblatt in Lucka. Viele Kindergärten haben Räume umgestaltet, Gruppen neu aufgeteilt. Im Haus Am Spielplatz in Altenburg soll ab Juli der Turnraum zum Gruppenraum werden – für die Neuzugänge.

Immerhin: Die vom Ministerium in Rede gestellten Mindestquadratmeterzahlen pro Kind innerhalb der Kitas werden vom Landratsamt als Empfehlung ausgelegt. Nur wo es die Raumgröße hergibt, erhalten die Knirpse die zusätzliche coronabedingte Bewegungsfreiheit – ansonsten genügen die bisherigen Anforderungen aus der Betriebserlaubnis. „Ansonsten wäre es völlig unmöglich gewesen, allen Kindern täglich ein achtstündiges Betreuungsangebot zu machen“, konstatiert die Rositzer VG-Chefin.

Verzicht auf Wechselmodelle

Jacqueline Rödel, als Hauptamtsleiterin zuständig für alle städtischen Kitas in Schmölln, bestätigt: „Da wir nicht überall für jedes Kind ein bis eineinhalb Quadratmeter zusätzlich einplanen müssen, können wir auf Wechselmodelle verzichten und für alle Kinder gleichermaßen öffnen, allerdings mit gekürzten Öffnungszeiten.“ Auch in Schmölln starten die meisten Kindergärten laut Amtsleiterin am 2. Juni in den eingeschränkten Regelbetrieb. Zwei folgen am 3. und 4. Juni und die Kita Bummi I erst am 8. Juni.

Wie überall gilt: Das Personal ist knapp und an der Belastungsgrenze. Gegebenenfalls werden auch Urlaube verschoben, wenn Erzieherinnen plötzlich ausfallen, berichtet Diana Elsner von den Johannitern. „Schwerwiegende, personelle Engpässe oder gar zeitweise Schließungen von Gruppen sollen aber möglichst vermieden werden.“

Von Kay Würker