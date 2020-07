Altenburg

Endlich konnte nach langer Zwangspause wieder ein Konzert an der Trost-Orgel stattfinden. Und es war gleich ein Paukenschlag, mit dem nun nachträglich die Saison 2020 der Internationalen Sommerorgelkonzerte im Residenzschloss eröffnet wurde – nämlich mit dem renommierten Salzburger Domorganisten Heribert Metzger. Er gehört nicht nur zu der Phalanx der Organisten, die einen der begehrten Preise beim Internationalen Bachwettbewerb in Leipzig errangen (1972 den 1. Preis), sondern zählt auch zu den weltweit bekannten Solisten.

Schrecksekunde kurz vor Beginn

Insofern war es schade, dass angesichts der Corona-Situation nur vierzig Besucher für dieses Konzert zugelassen werden konnten, denn Heribert Metzger lieferte ein äußerst virtuoses Tastenspiel ab und hatte dazu ein sehr angenehmes Programm mit zahlreichen Leckerbissen aus dem musikalischen Repertoire seines Heimatlandes zusammengestellt.

Anzeige

Dabei stand dieses Konzert plötzlich noch auf der Kippe, denn während der Probenzeiten trat ein Defekt an der Trost-Orgel auf, der zum Glück in letzter Minute vom herbeigeeilten Orgelbauer nach anderthalbstündiger Reparatur behoben werden konnte.

Weitere LVZ+ Artikel

Ein Stück, um das andere einen großen Bogen machen

Natürlich durfte angesichts der Tradition an der Trost-Orgel Johann Sebastian Bach nicht fehlen. Mit zwei kleinen Choralvorspielen war er vertreten. Dazu kam das Praeludium mit Fuge in C-Dur BWV 531, bei dem Heribert Metzger seiner überlegenen Virtuosität freien Lauf lassen konnte. Dieses Werk hat es hinsichtlich der technischen Schwierigkeiten in sich, weshalb zahlreiche Organisten meist einen großen Bogen um dieses musikalische Kleinod machen.

Müheloses und leichtfüßiges Spiel

Doch dann kam die österreichische Musik zu ihrer Geltung. Bereits zum Beginn des Konzertes hatte Metzger von einem seiner Amtsvorgänger im 17. Jahrhundert am Salzburger Dom, Georg Muffat, eine brillante Toccata dargeboten. Wolfgang Amadeus Mozart durfte da im weiteren Verlauf des Konzertes nicht fehlen, und zwar mit einem Stück, das ursprünglich für eine Flötenuhr, also für ein mechanisches Musikinstrument des 18. Jahrhunderts komponiert wurde, und das heutzutage sehr gerne auf der Orgel gespielt wird. Es klingt wundervoll, eben ganz wie Mozart, ist aber auf der Orgel mit Schwierigkeiten nur so gespickt. Heribert Metzger ließ in keinem Moment spüren, dass da Probleme bestehen und es eine perfekte Spieltechnik braucht. Ganz im Gegenteil: Sein Spiel lief mühelos und leichtfüßig dahin, eben wie es eine Spieluhr nicht besser ausführen könnte.

Voller Einsatz zum Finale

Mit dem folgenden Werk gönnte sich der Salzburger Organist dann keineswegs eine Atempause, denn virtuos ging es weiter mit Choralvariationen über „Freu dich sehr, o meine Seele“ von Christian Heinrich Rinck. Sie kamen mit ausgewählten, delikaten Klangfarben zur Aufführung.

Auch bei den beiden finalen Kompositionen des Konzertes konnte sich Metzger nicht entspannt zurücklehnen, denn dabei wurde wieder voller Einsatz gefordert. Zum einen erklang eine selten gespielte Fuge von Simon Sechter, dem Lehrer von Franz Schubert und Anton Bruckner, über „Gott erhalte Franz den Kaiser“, zum anderen die temperamentvolle Fantasie in c-Moll des einst in Weimar wirkenden Johann Gottlob Töpfer.

Aufhören, wenn es am schönsten ist

Natürlich war eine Zugabe bei diesem fulminanten und technisch absolut lupenreinen Spiel Metzgers unumgänglich. Eine kleine Fantasie von Baldassare Galuppi bot die Möglichkeit, das Glockenspiel der Trost-Orgel wirkungsvoll als Ohrenschmaus zu servieren. Viel Beifall gab es auch dafür und eigentlich das Warten des Publikums auf eine weitere Zugabe. Aber dazu ließ sich Heribert Metzger dann nicht mehr bewegen, getreu dem Motto, dass man immer dann aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Recht hatte er.

Von Felix Friedrich