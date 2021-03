Altenburg

Obwohl er schon eine Woche zurückliegt, schlägt der Eklat im Altenburger Stadtrat weiter hohe Wellen. Nachdem SPD-Promis aufgrund von Äußerungen des Ortsvereinschefs Thomas Jäschke mit Partei-Austritt drohten, erklärte die Kreisvorsitzende Katharina Schenk nun, dies im Zweifel in Kauf zu nehmen. Jäschke bleibt trotz harscher Kritik dabei, dass Unternehmen die Corona-Krise nutzten, um die Sozialkassen zu plündern. Zurücktreten will er aber ebenso wenig wie der Vorsitzende des Altenburger Bauausschusses, Peter Müller (Pro Altenburg), der die Sache durch eine Indiskretion publik gemacht hatte.

SPD-Chefin: „Eine Partei ist kein Hofstaat“

„Ehrlich gesagt, ist mir unklar, was der Zweck von solchen offenen Briefen ist“, sagte Schenk auf OVZ-Nachfrage in Reaktion auf das Schreiben, in dem Ex-Oberbürgermeister Michael Wolf, Vize-Landrat und SPD-Kreisvorstand Carsten Helbig und der Altenburger Roman Pilz den „Linksruck“ ihrer Partei kritisieren und nahelegen, sie zu verlassen, wenn sich nichts ändere. „Eine Partei ist kein Hofstaat“, so die 33-Jährige. Man sei doch wegen gewisser Grundwerte in einer Partei. „Wenn diese Grundhaltung aber erschüttert wird, weil der Ortsvereinsvorsitzende einmal hustet“, müsse man sich fragen, was diese Haltung wert sei. „Ich finde es immer bedauerlich, wenn Leute austreten, aber wir gewinnen an anderer Stelle auch neue hinzu.“

Schenk: Jäschkes Meinung nicht Haltung der SPD

Damit spielte Schenk darauf an, dass die Altenburger SPD parallel zum Austritt ihres Vorgängers Dirk Schwerd zum Jahresende den früheren Die-Partei-Kreischef Christian Wampfler gewann. „Ich habe jedenfalls nicht das Gefühl, mir etwas vorwerfen lassen zu müssen“, erklärte die SPD-Kreisvorsitzende, die als Staatssekretärin im Thüringer Innenministerium arbeitet. „Ich mache Politik, weil ich Inhalte voranbringen will.“ Differenzen seien daher besser intern zu klären.

Zugleich machte die führende Sozialdemokratin im Altenburger Land deutlich, dass Jäschkes Meinung „nicht die Haltung der SPD“ ist. „Seine Aussage muss diskutiert werden, vor allem wenn sie so pauschal gefallen ist“, sagte Schenk. „Pauschalurteile sind immer falsch.“ Es sei aber nicht an ihr, dem Ortsvereinschef einen Rücktritt nahezulegen. „Die Mitglieder haben bei Wahlen die Möglichkeit, ihr Vertrauen auszusprechen oder nicht.“

Das sieht auch Jäschke so. „Ich denke schon über Rücktritt nach, lege mein Schicksal aber in die Hände der Mitglieder“, so der 35-Jährige vor dem Hintergrund, dass ohnehin bald Vorstandswahlen anstehen. Obwohl ihm klar sei, dass die aktuelle Diskussion auf die Partei zurückfalle, bleibe er dabei: „Großunternehmen, die das Kurzarbeitergeld nicht auf 100 Prozent aufstocken, bereichern sich an den Sozialkassen.“

Nachdem es im Stadtrat in der Vorwoche zum Eklat gekommen war, hatte Jäschke jedoch nur von Großunternehmen und ursprünglich nicht öffentlich – pauschal von allen Firmen gesprochen, die sich derart an den Sozialkassen bedienten. Er werde dazu „in Ruhe mit den Mitgliedern Gespräche führen“, sagte er. Auch mit dem Trio, was ihn kritisiert habe. Während er mit einigen SPDlern schon gesprochen hat, kommt es nach OVZ-Informationen am Freitagabend zum Krisentreffen zwischen ihm, Schenk, Wolf, Helbig und Pilz.

Pro-Altenburg-Chef will weiter für Gewerbetreibende kämpfen

Noch entschiedener als Jäschke lehnt indes Peter Müller einen Rücktritt ab. Dies hatte dem Vorsitzenden des Altenburger Bauausschusses der Fraktionsgeschäftsführer der Linken, Harald Stegmann, wegen des Ausplauderns von Jäschkes Auftritt in nicht öffentlicher Sitzung nahegelegt. „Ich sehe keinen Anlass zum Rücktritt“, sagte der Pro-Altenburg-Chef. „Im Gegenteil. Wer kämpft denn dann für die Händler und Gewerbetreibenden, die von der SPD kriminalisiert werden?“

Von Thomas Haegeler