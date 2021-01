Nach Geflügelpest-Fall in Nordhausen: Altenburger Land schreibt Stallpflicht vor

Altenburg

Der Landkreis Altenburger Land hat zum Schutz gegen die Geflügelpest eine Allgemeinverfügung erlassen, die am Sonnabend in der Osterländer Volkszeitung veröffentlicht wird und am Sonntag in Kraft tritt. Hintergrund ist ein Ausbruch der sogenannten Vogelgrippe bei Hausgeflügel im Landkreis Nordhausen.

Laut dieser Verfügung müssen alle Tierhalter (private und gewerbliche), die Geflügel im Landkreis halten, das Geflügel aufstallen. Für alle Geflügelhaltungen gelten zudem erhöhte Biosicherheitsmaßnahmen. Die Eingänge zu den Geflügelhaltungen sind mit geeigneten Einrichtungen zur Schuhdesinfektion zu versehen. Der Zukauf von Geflügel über Geflügelmärkte oder Geflügelbörsen ist verboten.

Pflicht zur Schutzkleidung

Für Geflügelhaltungen mit weniger als 1000 Stück Geflügel gilt: Beim Betreten der Geflügelhaltungen ist Schutzkleidung anzulegen. Bei Verwendung von Einwegkleidung ist diese nach Gebrauch unverzüglich unschädlich zu beseitigen. Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel sind die dazu eingesetzten Gerätschaften zu reinigen und zu desinfizieren und nach jeder Ausstallung sind die freigewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände zu reinigen und zu desinfizieren, teilt das Landratsamt mit. Transportmittel für Geflügel ( Fahrzeuge und Behältnisse) sind nach jeder Verwendung zu reinigen und zu desinfizieren.

Informationspflicht der Geflügelhalter

Alle Geflügelhalter im Landkreis Altenburger Land, die ihrer Pflicht zur Meldung des gehaltenen Geflügels bisher noch nicht nachgekommen sind, haben die Haltung von Geflügel unverzüglich beim Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landkreises, Lindenaustraße 10 in Altenburg anzuzeigen, mahnt die Veterinärbehörde.

Geflügelbörsen und Märkte sowie Veranstaltungen anderer Art, bei denen Geflügel und gehaltene Vögel anderer Art verkauft oder zur Schau gestellt werden, sind verboten.

