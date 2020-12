Nach Kindesmissbrauch in Schmölln: Landgericht verurteilt 25-Jährigen

Schmölln

Im Prozess gegen einen 25-Jährigen aus dem Schmöllner Ortsteil Zschernitzsch, der im Frühjahr eine 13-jährige Gößnitzerin in Schmölln mehrfach sexuell missbraucht haben soll, ist am Landgericht Gera ein Urteil ergangen. Der Angeklagte wurde wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt. Auf Rechtsmittel wurde seitens des Angeklagten verzichtet.

Mädchen machte aus Angst mit

Wie berichtet, wurde dem 25-Jährigen vorgeworfen, das Opfer zunächst in einem Schmöllner Waldstück angefasst und später in seiner Wohnung zum Geschlechtsverkehr überredet zu haben. Das Mädchen habe dabei nur aus Angst mitgemacht, weil der Angeklagte laut ihrer Aussage bei der Polizei zuvor ihre Familie bedroht habe. Der Täter und das Opfer sollen sich über gemeinsame Freunde kennengelernt und dann regelmäßig getroffen haben.

Vorwurf der Körperverletzung fallengelassen

Gericht und Staatsanwaltschaft hatten dem Angeklagten im Austausch für ein Geständnis ein maximales Strafmaß von viereinhalb bis fünf Jahren angeboten – dadurch sollte dem Mädchen eine Vernehmung erspart werden. Innerhalb dieses Strafmaßes bewegt sich nun das Urteil. Der zusätzliche Tatvorwurf der Körperverletzung wurde fallengelassen.

Von Robin Knies