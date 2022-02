Altenburg

Mit den unangekündigten Kontrollen des Gesundheitsamtes in zwei Einrichtungen für betreutes Wohnen der Pflege Daheim GmbH befasst sich nun die Staatsanwaltschaft Gera. Der Fall liegt ebenso beim Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz, wo Geschäftsführer Michael Hose gleichfalls Anzeige gegen den Amtsarzt des Altenburger Landes, Prof. Dr. Stefan Dhein, über seinen Altenburger Rechtsanwalt erstatten ließ.

Das Gesundheitsamt hatte am Donnerstag vergangener Woche die Einrichtungen am Steinweg und in der Zwickauer Straße kontrolliert und wegen des dabei angeforderten Polizeischutzes bei Bewohnern und beim Personal für Entsetzen und Verunsicherung gesorgt (LVZ berichtete). Anlass sollen Dheins Angaben zufolge Anzeigen gegen Hose wegen Missachtung der Hygieneregeln in den Einrichtungen gewesen sein. Diese bislang unbewiesenen Beschuldigungen machte der Amtsarzt allerdings öffentlich, indem er darüber Oberbürgermeister André Neumann (CDU), die Thüringer Staatskanzlei und auch die Leipziger Volkszeitung informierte.

Verleumdung und üble Nachrede

In der bei der Staatsanwaltschaft eingereichten Anzeige wird Dhein der Verleumdung und der üblen Nachrede verdächtigt. Er habe öffentlich behauptet, dass es mehrere Anzeigen wegen der Missachtung von Hygieneregeln gegeben habe. Diese Behauptungen seien unrichtig, heißt in der Anzeige, die der LVZ vorliegt. Schon die Kontrolleure vor Ort hätten mitgeteilt, dass es sich lediglich um eine Routinekontrolle handelt. Die angeblichen Anzeigen gegen Hose wurden weder erwähnt noch vorgezeigt und auch nicht inhaltlich belegt.

Hose ließ ebenso Anzeige gegen Dhein wegen des Verstoßes gegen den Datenschutz erstatten. Anlass dafür ist, dass der Amtsarzt die angeblichen Anzeigen wegen der Hygieneregeln öffentlich machte und somit vertrauliche Daten preisgab. Dies erfolgte „ zum Zweck der Einschüchterung und unter Inkaufnahme einer Prangerwirkung“ und ohne auf das Ergebnis der Kontrolle hinzuweisen, wonach die Vorschriften jederzeit eingehalten werden würden, heißt es im Schriftsatz der Anwaltskanzlei.

Bislang sechs Kontrollen mit Polizeischutz

Das von der LVZ wegen der Vorfälle angefragte Landratsamt verweist auf die Thüringer Verordnung zur Regelung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2, die von den Behörden konsequent durchzusetzen sei. Den damit verbundenen Kontrollen komme das Landratsamt mit regelmäßigen Stichproben nach. „Dabei würden die Außendienstmitarbeiter nicht selten von Ordnungskräften anderer Behörden begleitet, bisweilen auch von Polizeikräften. Auf deren Unterstützung weise die Verordnung ausdrücklich hin. Etwa sechsmal nahm die Gesundheitsbehörde die Hilfe der Polizei bei Kontrollen bislang in Anspruch.

Im Fall des Pflegedienstes Hose kämen darüber hinaus Anzeigen gegen diesen hinzu. Lägen diese vor, müssten Behörden den Vorwürfen nachgehen und aufklären, ob es sich tatsächlich um Verstöße handelt. Die Mitarbeiter „haben vor Ort die Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen kontrolliert und keine Verstöße festgestellt. Lediglich bei der Umsetzung des Testregimes mussten Nachbesserungen gefordert werden“, sagte ein Sprecher des Landratsamtes. Wer die Anzeigen erstattet habe, könne aus datenschutzrechtlichen Gründen natürlich nicht genannt werden.

Landratsamt antwortet nicht

Unbeantwortet ließ das Landratsamt, welche konkreten Vorwürfen in den Anzeigen gegen Hose gemacht wurden. Damit bleibt offen, ob es überhaupt Anzeigen gab. Denn der LVZ liegt ein Telefonmitschnitt vor, in dem eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes ausdrücklich von einer Routine-Kontrolle bei Hose spricht. Eine solche wird so bezeichnet, weil es für diese keinen besonderen Anlass gibt.

Doch auch diesen Widerspruch hellte das Landratsamt trotz ausdrücklicher Nachfrage der LVZ nicht auf. Ebenso wenig, warum der Amtsarzt die nach wie vor nicht belegten Anzeigen gegen Hose öffentlich machte und deswegen nun der Vorwurf wegen Datenschutz-Verstößen im Raum steht.

Darüber hinaus stellt sich nun auch die Frage, ob das Gesundheitsamt überhaupt zu Kontrollen in Einrichtungen für betreutes Wohnen berechtigt war. Michael Hose meint, das es für diese Einrichtungen gar keine Hygieneregeln gebe, da es sich um privat angemietete Wohnungen handele und um kein Pflegeheim. Und wo es keine verordneten Regeln gebe, könnten und dürften diese auch nicht kontrolliert werden, sagt der Geschäftsführer. Diese habe er selbst und freiwillig aufgestellt, um seine Bewohner zu schützen.

