Nach langem, von vielen Seiten als unverständlich bezeichnetem Schweigen tut sich jetzt offensichtlich doch etwas im Kreistag des Altenburger Landes in Sachen Lindenau-Museum. Während es bislang nur eine Pressemitteilung der Fraktion Die Regionalen gibt, in der besonders die Informationspolitik beklagt wurde (die LVZ berichtete), liegt jetzt durch die Fraktion Starke Heimat ein konkreter Fragenkatalog an das Landratsamt als Bauherrn zu dem aktuell heiß umstrittenen Thema vor. Außerdem wird für die nächste Kreistagssitzung am 6. April eine allgemeine Aussprache zum Thema beantragt.

Um die begrüßenswerte Maßnahme der Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten am Lindenau-Museum entspinnt sich seit vielen Wochen ein Politikum, heißt es zur Begründung in dem vom Fraktionschef Uwe Rückert unterzeichneten Schreiben an den Landrat, das der LVZ vorliegt. Ursächlich dafür sei die angedachte Gestaltung der vorderen Fassade mit einem vorgelagerten Beton-Glas-Komplex anstelle des jetzigen Treppenaufgangs, die nicht nur von der Bevölkerung mehrheitlich abgelehnt werde. Auch eine große Zahl von Experten teile diese Ablehnung und habe sie fundiert begründet.

Fraktion Starke Heimat fordert mehr Transparenz

Erfragt wird unter anderem folgendes: Wann wurde durch wen und wo die Planungsleistung für den Architekten öffentlich ausgeschrieben? Welche Schwellenwerte wurden der Ausschreibung zugrunde gelegt und welches waren zum Zeitpunkt der Ausschreibung die aktuellen Wertgrenzen? Welche Fördermittelbescheide liegen aktuell dem Landratsamt vor? Gab es im Rahmen des Nachweises über eingesetzte Fördermittel Beanstandungen durch Fördermittelgeber, Rechnungshöfe oder sonstige Prüfinstanzen? Die Fraktion möchte insgesamt mehr Transparenz erreichen und fordert deshalb neben mündlichen Erklärungen auch die Einsichtnahme in betreffende Unterlagen. Außerdem stellt sie zahlreiche Fragen zu einem möglichen Architektenwettbewerb, seinen Kriterien sowie Teilnehmern. Allerdings hatte der Bauherr bislang wiederholt verneint, dass es einen solchen Wettbewerb gab.

Eindruck, dass auf Realisierung der Planungen beharrt werde

Die Starke Heimat beklagt, dass sich Vertreter des Landratsamtes mehrfach beschwichtigend äußerten, bei der vorgestellten Planungsleistung handele es sich lediglich um einen Arbeitsstand. Auf weiteres Nachfragen hin sei jedoch nicht erkenntlich, dass man sich tatsächlich eine deutliche Änderung dieser Planungen vorstellen könne, sondern beharre vielmehr auf deren Realisierung.

Es entstehe zudem der begründete Eindruck, dass versucht werde, die Umgestaltung der vorderen Hausfassade als unumkehrbaren Bestandteil einer wesentlich größeren und komplexeren Gesamtplanung eines „Teilobjektes“ zu realisieren.

Kreistagsmitglieder sollen Negativkritik bewerten

Die Kreistagsmitglieder sollten deshalb im Vorfeld des drei Tage später anberaumten Kolloquiums darüber befinden, wie unabhängig vom bisherigen Planungsgeschehen und sonstiger Arbeiten die scharfe Negativkritik aus der Bevölkerung sowie zahlreicher Expertengremien zu bewerten ist. „Wir sind fest überzeugt, dass daraus ein klarer Handlungsauftrag entsteht, welcher den Erhalt des historischen Lindenau-Museums auch in der Gestaltung seiner Frontseite zum Ziel haben muss“, so Uwe Rückert.

