Nach genau einem Jahr Bauzeit ist es nun so weit: Die Schlosserei Kranaster hat ihren neuen Firmensitz im Altenburger Gewerbegebiet feierlich eröffnet. Dafür griff man tief in die Tasche. Aber der Umzug von Lödla hat gute Gründe.

Nach Millioneninvestition: Schlosserei Kranaster eröffnet Firmensitz in Altenburg

Am Weißen Berg

Am Weißen Berg - Nach Millioneninvestition: Schlosserei Kranaster eröffnet Firmensitz in Altenburg

Am Weißen Berg - Nach Millioneninvestition: Schlosserei Kranaster eröffnet Firmensitz in Altenburg