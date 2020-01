Altenburg

Die Eskalation in der Silvesternacht in Leipzig-Connewitz sorgt nun auch im Altenburger Land für Diskussionen. Einen Anstoß lieferte der Polizeibeamte und ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken, Frank Tempel. Nachdem mutmaßlich linksextreme Gewalttäter in der Silvesternacht im Stadtteil Connewitz einen Beamten beinahe getötet hätten, warb Tempel via Facebook für Gespräche zwischen Gewalttätern und Polizei. Es gebe „zwei Seiten, die Eskalationsspirale ständig anheizen ... und glauben ständig zeigen zu müssen, dass sie die Stärkeren sind“, so Tempel. „Die Polizei stellt definitiv eine der Seiten dar. Es braucht eine Art runden Tisch, zu dem beide Seiten bei neutraler Moderation auch bereit sein müssen.

Christoph Zippel, CDU-Landtagsabgeordneter aus Altenburg, warf Tempel daraufhin Verharmlosung vor. „Wenn vermummte Gewalttäter Polizisten angreifen, dann gehört das aufs Schärfste verurteilt und bestraft“, schrieb er in einer Presseerklärung. „Wenn den Polizeibeamten nun allein wegen ihrer Präsenz eine Mitschuld an dem Gewaltausbruch zugeschoben wird, dann ist das eine Frechheit, Worüber soll denn bitte diskutiert werden? Gewalt ist nie akzeptabel“, so der Abgeordnete.

Von OVZ