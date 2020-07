Nach Prügelattacke Tasche gestohlen – Altenburger Polizei verhaftet einer der Täter

Altenburg

Ein 30-Jähriger geriet am Freitag gegen 1.15 Uhr im Bereich eines Supermarktes in der Offenburger Allee mit einer Personengruppe in Streit. Dabei wurde er von zwei Männern der Gruppe angegriffen und verletzt. Die Täter raubten nach Auskunft des Geschädigten zudem dessen Tasche. Anschließend flüchteten die beiden Angreifer, teilte die Polizei am Freitag mit.

Einer der Täter – ein stark alkoholisierter 38-Jähriger – konnte kurz darauf durch alarmierte Beamte vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, zudem sollte er am Freitag noch dem Haftrichter vorgeführt werden. Der zweite Angreifer ist bis dato noch nicht bekannt.

Anzeige

Seitens des 30-jährigen Geschädigten wurde eine medizinische Versorgung abgelehnt.Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Altenburg dauern weiter an. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 8234 1465 an die KPI Gera zuwenden.

Von ovz