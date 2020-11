Meuselwitz

Es war ein Einsatz, der am Wochenende für Aufsehen in der Schnauderstadt sorgte: In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag rückte die Polizei in die Meuselwitzer Freiligrathstraße an. Dort waren vor einem Lokal zwei Personengruppen aneinandergeraten, gleich mehrere Männer, teils erheblich alkoholisiert, mit Fäusten aufeinander losgegangen, wie die Beamten mitteilten (OVZ berichtete).

Auch zum Wochenbeginn ist die Schlägerei noch ein großes Gesprächsthema in der Stadt – allerdings nicht nur wegen der Auseinandersetzung, sondern auch wegen des Verhaltens der eingesetzten Beamten. Insbesondere Tina Rolle, Wirtin der „Holzrolle“ in der Freiligrathstraße, geht mit den Beamten teils hart ins Gericht und fühlt sich zu Unrecht in der öffentlichen Meinung in eine Ecke gestellt. Denn anders als von vielen vermutet, habe die Schlägerei nicht in ihrer Kneipe ihren Anfang genommen – sondern davor ihr Ende gefunden.

Anzeige

Auseinandersetzung begann vor anderem Lokal

„Der eigentliche Streit, der Auslöser für die Schlägerei war, hat nämlich vor einer anderen Kneipe in der Bahnhofstraße begonnen“, schildert Rolle ihre Erlebnisse der Nacht. Dort waren nach ihrem Kenntnisstand offenbar zunächst drei Männer über eine anwesende Frau in Streit geraten. Als deren Freund hinzugestoßen sei, müsse die Situation offenbar eskaliert sein. Die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich vor die Tür der „Holzrolle“.

Kritik am Verhalten der Beamten

Sie selbst habe erst versucht zu schlichten, dann zum Hörer gegriffen und die Polizei gerufen, berichtet Rolle. Allerdings hätten die Beamten geraume Zeit gebraucht, um vor Ort zu erscheinen. „Dabei hatte man uns erst kürzlich zur ersten Sitzung des kriminalpräventiven Rates eine Anrückzeit von knapp 15 Minuten zugesichert“, so Rolle, die für die Neue Meuselwitzer Mitte auch im Stadtrat sitzt. Doch auch nachdem die Beamten eingetroffen seien, habe sich die Situation zunächst nicht beruhigt. „Bis knapp vier Uhr ging der Lärm auf der Straße weiter, niemand bekam einen Platzverweis erteilt, es wurde auch nicht auf andere Weise für Ruhe gesorgt“, so Rolles Erlebnisse. „Das war unter aller Kanone.“

Die Krönung sei für sie gewesen, dass einer der Beteiligten der Schlägerei sogar zwischenzeitlich in ihrer Kneipe auftauchte, um seelenruhig zu versuchen, noch ein Bier zu bestellen. Zudem habe ein Opfer der Schlägerei blutend auf der Straße gesessen, es sei aber kein Krankenwagen gerufen worden. „Als ich die Beamten darauf angesprochen habe, haben diese äußerst ruppig reagiert. Meine Gäste hatten währenddessen richtig Angst“, macht Rolle ihrem Ärger Luft.

Als Pauschalkritik an den Einsatzkräften möchte sie ihre Ausführungen dabei allerdings nicht verstanden wissen. „Ich habe bislang eigentlich immer gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht.“ Dennoch: „Der Sonnabend war der schlimmste Abend seit ich meine Kneipe führe“, betont sie.

Von Bastian Fischer