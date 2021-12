Nach Überfall auf Altenburger Postfiliale: Betreiber spricht von „sehr seltsamem Räuber“

Altenburg

Es war ein schockierendes Erlebnis für die Verkäuferin: Plötzlich war da dieser Mann, der herumbrüllte, mit einem Messer in der Hand. Gegen 17 Uhr am Donnerstag hatte er das Geschäft am Markt 32 betreten, eine Stunde vor der Schließzeit. Er verlangte nach Geld, hatte es offenbar auf die Tageseinnahmen des Tabak-, Lotto- und Postgeschäfts abgesehen. Die Verkäuferin griff in die Kasse, übergab mehrere hundert Euro, die der Mann in einem Netto-Beutel verstaute.

Doch damit nicht genug: Der Räuber wollte auch Zigaretten. „Normalerweise räumen solche Leute ja dann das Regal aus, aber dieser Typ war sehr seltsam“, erzählt Ladenbetreiber René Vitzthum. „Der wollte ausdrücklich nur eine Sorte: Marlboro.“ Und auch sonst sei der Räuber in seinem Auftreten recht wunderlich gewesen, berichtet Vitzthum aus der Schilderung seiner Mitarbeiterin. „So wie es sich anhört, war der wohl auf Droge. Ziemlich durchgeknallt.“

Erfolglose Fahndung

Kaum war der Mann wieder raus, rief die Verkäuferin die Polizei und ihren Chef an, der zu der Zeit im zweiten Geschäft in Altenburg-Nord arbeitete. Die Polizei löste prompt eine Fahndung aus, setzte mehrere Streifenwagen in Bewegung. Der Räuber allerdings entwischte. Gesucht wird nach Angaben der Ermittler ein Mann mit ausländischem Phänotyp, etwa 1,85 Meter groß, mit dünner Figur, kurzen schwarzen Haaren, Fünf-Tage-Bart, schwarzer Jogginghose, dunklem Pullover, blauem Halstuch und Mütze. Und einem Netto-Beutel.

Für René Vitzthum wurde es noch ein langer Donnerstagabend. „Bis um elf war die Kripo aus Gera im Laden, hat Fingerabdrücke und DNA-Spuren gesichert“, erzählt der 62-Jährige. Die Mitarbeiterin sei nach dem Schockerlebnis nun krankgeschrieben.

Und wie geht der Chef mit dem Überfall um? Er führe nun Gespräche mit den anderen Mitarbeitenden – „so was hatten wir ja noch nie“. Aber einschüchtern lässt sich René Vitzthum von solch einem Vorfall nicht. Nach 27 Jahren Berufserfahrung und zwei Einbrüchen in seinem Geschäft bringt den Altenburger so schnell nichts mehr aus der Bahn.

Die Kripo aus Altenburg sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0365 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Von Kay Würker