Altenburg/Romschütz

„Wissen Sie, ich habe auch Ängste“, wendet sich Stefan Gerth aus Romschütz an die OVZ. Er sei nun 76 Jahre, da müsse er auch für den Notfall vorbereitet sein. „Vor Jahren, als meine Mutter in das Alter kam, haben wir ein Notrufsystem eingerichtet. Doch das ist jetzt alles nicht mehr möglich“, berichtet der Rentner aus dem Göhrener Ortsteil. Der Grund ist die geplante Umstellung von analoger Telefonie auf digitale durch die Telekom. Was der Konzern als Modernisierung bezeichnet, bedeutet für etliche Kunden auf dem Land aber nicht selten den Rückschritt ins vordigitale Zeitalter.

In Romschütz wird es extrem schlecht

Romschütz ist davon besonders betroffen, weil es dort auch eine sehr schlechte Abdeckung mit Funknetzen gibt, was teilweise als Alternative zum Netz der Telekom für einen sogenannten Hybridanschluss genutzt wird. „Ich habe Internet über Funk. Anfangs war ich sehr zufrieden damit, doch je mehr Nutzer dazukamen, um so schlechter wurde es“, erzählt Gerth. Zwischen zwei und bestenfalls 13 Mbit pro Sekunde seien derzeit die Übertragungsrate. Der Hybridanschluss, der Daten teilweise über Kabel und teilweise über Funk verschickt beziehungsweise empfängt, sei deshalb in Romschütz keine Lösung.

Über die aufziehenden Probleme im ländlichen Raum mit den Internetübertragungsraten sei man im Landratsamt informiert, bestätigt Wirtschaftsförderer Michael Apel gegenüber der OVZ. „Und nicht nur das: Wir sind diesbezüglich auch mit den Landesbehörden wie der Digitalagentur Thüringen im Kontakt“, sagt Apel. Fälle wie der des Lesers aus Romschütz oder auch der Elektriker-Firma in Kraasa, die sich bereits im April mit dem Problem an die OVZ gewandt hatte, sein zwar besonders gravierend, aber auch nicht die einzigen bekannten Fälle. „Es wird sicher nicht im gesamten Landkreis zu solchen gerade für Firmen existenzbedrohenden Szenarien kommen. Aber mir sind momentan bereits zehn private und gewerbliche Nutzer bekannt mit derart unzufriedenstellenden Veränderungen“, so Apel.

Landratsamt möchte alle Problemfälle wissen

In diesem Zusammenhang ruft er alle Bürger, Gewerbetreibenden und Firmen auf, wenn sie ähnliche Problem haben oder erwarten, dies unbedingt im Landratsamt anzuzeigen. Zum einen könnten Lösungen gesucht und Hilfe vermittelt werden. Zum anderen will Apel die Nöte der betroffenen Bürger und Unternehmen auch nach Erfurt weiter tragen, um seine laut eigener Aussage bereits deutlich geäußerte Kritik in den Landesbehörden und gegenüber den hiesigen Bundestagsabgeordneten weiter zu untermauern.

Grund für die seit einigen Jahren laufende Umstellung von analogem auf digitales Telefonieren bei der Telekom sei das Abschalten der veralteten ISDN-Technik, erklärt Telekom-Sprecherin Katja Werz. „Ein Verschieben der Umstellung über 2019 hinaus ist daher auch nicht möglich.“ Zudem seien Fälle wie die geschilderten die Ausnahme. „Aber uns ist bewusst, dass es auch diese gibt. Für die betroffenen Kunden versuchen wir stets, eine praktikable Lösung zu finden. Das kann ein Hybridanschluss sein oder auch einen Datenzugang über Satellit“, so Werz. Nötig sei aber, dass sich die betroffenen Telekom-Kunden mit ihrem Problem beim Service melden. „Wir wollen selbstverständlich keinen Kunden durch die Umstellung verlieren. Dennoch ist es nötig, dass die Kunden selbst aktiv werden.“

Breitbandausbau dauert noch

Eine Lösung wäre natürlich auch der sogenannte Breitbandausbau, denn der Hauptgrund für die Probleme sind die zu geringen Kapazitäten der Leitungen. Doch auch wenn am Projekt Breitbandausbau seit Jahren gearbeitet wird – wann die ersten Kunden davon profitieren werden, weiß derzeit niemand. „Wenn ich da ein Datum nenne würde, kann ich nur verlieren“, meint Apel, in dessen Fachbereich auch der Breitbandausbau fällt. Jedoch sehe es derzeit so aus, als könne der Kreistag vor Ablauf des Jahres die Aufträge vergeben. „Aber richtig ist ebenso, dass damit noch kein Meter Glasfaserkabel verlegt ist“, gesteht Apel ein. Denn dann ist es Sache der Telekommunikationsunternehmen, die die Ausschreibung für sich entschieden haben, das Großbauprojekt anzugehen, zu planen und Firmen mit der Ausführung zu beauftragen.

Von Jörg Reuter