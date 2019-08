Haselbach

Für Karsten Waldenburger steht die Entscheidung fest: Einen Viehtrieb mit Kühen wird es bei den Westerntagen in Haselbach nicht mehr geben. Das Geschehen vom Wochenende ist am Vorsitzenden des Meuselwitzer Kohlebahn-Vereins nicht spurlos vorbeigegangen – „wir werden dieses Risiko in Zukunft nicht mehr tragen“, sagte er am Montag. Das Spektakel mit den Rindern hat seit zig Jahren Tradition bei der Westernparade. Durch den Vorfall am Wochenende hat es diesmal ein juristisches Nachspiel.

Kuh läuft durch belebte Main Street

Gegen 14.15 Uhr war am Samstag eine Kuh entlaufen und an der nahen S-Bahn-Strecke mit einem Zug kollidiert. Zuvor hatte sich das Tier seinen Weg über einen Teil der Main Street in der Westernstadt gebahnt, jener Hauptfestmeile, wo zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Besucher spazierten oder an Gastronomie-Ständen verweilten. Zu Schaden gekommen ist dabei nach bisherigen Erkenntnissen niemand – die Kuh wählte ihre Fluchtroute recht schnell über die Kohlebahnschienen und dann zum Bahnübergang der Deutschen Bahn. „Wir haben noch versucht, sie von dort zurückzutreiben, aber sie lief schnurstracks entlang der Gleise in Richtung Regis“, erzählte Karsten Waldenburger. Kurz darauf kam eine S-Bahn der Linie S5 in Fahrtrichtung Leipzig. Der Zug rammte die Kuh, die schwer verletzt wurde.

Die Vereinsleute informierten sofort eine Veterinärmedizinerin, die wegen der an der Westernshow beteiligten Tiere ohnehin vor Ort war. Die Tierärztin entschied, das Rind angesichts der gravierenden Blessuren vom Leid zu erlösen. „Der zuständige Jäger wurde geholt, der dem Tier den Gnadenschuss gab“, schilderte Waldenburger.

15 Züge hatten Verspätung

Für den Zugverkehr hatte die Kollision erhebliche Auswirkungen. „15 Züge in beiden Fahrtrichtungen auf der Strecke Leipzig– Zwickau hatten Verspätung“, berichtete Bahnsprecher Holger Auferkamp auf Anfrage. Es habe mehrere Stunden gedauert, bis sich der Fahrplan im Bahnverkehr wieder normalisierte. „Die Bahnstrecke war für die Unfallaufnahme in der Zeit von 14.20 bis 15.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt“, sagte Janine Lumtscher, Sprecherin der für den Bereich zuständigen Bundespolizeidirektion Pirna. „Die Bundespolizeiinspektion Leipzig war auch vor Ort“, so die Sprecherin weiter. Zugfahrgäste seien bei dem Zwischenfall nicht verletzt worden. Am betroffenen Zug entstanden lediglich kleinere Schäden am Lack und am Einstiegstritt für den Lokführer.

Bundespolizei stellt Ordnungswidrigkeit fest

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei das Tier vermutlich durch ein nicht richtig geschlossenes Gatter ausgebüchst, erklärte Lumtscher. Die Bundespolizisten dokumentierten das fragliche Tor im Zuge der Ermittlungen. „Es wurde eine Ordnungswidrigkeit nach der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung festgestellt.“

Karsten Waldenburger kann eine Fahrlässigkeit beim Schließen des Tores nicht bestätigen. „Die Kuh hat sich offenkundig vor irgendetwas erschrocken, war irritiert, verunsichert. Deshalb hat sie blindlings das Tor durchbrochen und ist davongerannt. Das wurde sofort bemerkt, wir haben versucht, sie auf dem Gelände zu halten – leider ohne Erfolg.“

Verunglückte Kuh war zuvor Teil der Westernshow

Die verunglückte Kuh war kurze Zeit zuvor noch durch ein Spalier Hunderter Zuschauer gelaufen, die sich an der Main Street die Westernparade anschauten. „Eigentlich waren für den Viehtrieb wieder drei Kühe vorgesehen, aber zwei Tiere hatten gebockt, als wir sie aus dem Gatter holten.“ So lief diesmal nur ein Rind über die Feststrecke – bis hinein in ein zweites Gatter, wo die Kuh letztlich ausbrach.

Tiere von lokalem Landwirt

Die Kühe, so berichtet der Kohlebahn-Vereinschef, gehören einem lokalen Landwirt, der erstmals mit seinen Tieren dem Verein als Partner zur Seite stand. „In den Jahren zuvor haben wir mit einem anderen Landwirt zusammengearbeitet, doch der hat die Tierhaltung schließlich aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben.“ Zwei Jahre lang pausierte die Show mit den Rindern, während die Kohlebahner nach einem neuen Partner suchten.

Nun endet auch diese Kooperation. „Der Viehtrieb mit den Rindern war eine Attraktion. Aber damit ist in dieser Form Schluss.“ Die Kohlebahner wollen stattdessen künftig Pferde nutzen, mit denen der Umgang leichter falle.

