Altenburg

Dieser Mann mag es außergewöhnlich. Nachdem Matthias T.* jüngst mit einem abrupten Abgang mitten in der Urteilsbegründung und respektlosen Zwischenrufen für Aufsehen sorgte, macht er nun weiter. Wie das Amtsgericht Altenburg auf Nachfrage mitteilte, will sich der 33-Jährige nicht mit seiner Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten abfinden und ließ seinen Verteidiger Markus Kruppa Berufung dagegen einlegen. Damit geht der Prozess wegen einem Dutzend Gewalt- und Bedrohungsdelikte demnächst am Landgericht Gera weiter.

Verteidiger sieht positive Entwicklung

Hinter diesem Vorgehen steckt offenbar eine auf Zeitspiel angelegte Strategie. Denn in den vergangenen Monaten ist der zu kaum kontrollierbaren Wutausbrüchen neigende Altenburger ruhiger geworden. Zumindest schilderte das sein Anwalt Kruppa während der jüngsten Verhandlung so. „Seine Entwicklung ist deutlich positiv“, sagte der Strafverteidiger aus Saalfeld. „Er hat eine feste Beziehung und ein gesichertes Umfeld.“ Damit meinte er die Freundin des Mandanten, die ihn passenderweise auch als ruhigen und schüchternen Zeitgenossen beschrieb, und deren Familie. „Zuletzt gab es keine Straftaten mehr.“

Bis zu einem erneuten Urteil bleibt der Angeklagte (r.) auf freiem Fuß. Gelingt es ihm und seinem Verteidiger Markus Kruppa, das Gericht von einer Besserung zu überzeugen, könnte es auf Bewährung hinauslaufen. Quelle: Thomas Haegeler

Spiel auf Zeit und Argumente für Bewährungsstrafe

Bis das Landgericht über das Strafmaß für die Körperverletzungen über Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung bis hin zu Bedrohung neu entschieden hat, bleibt der Altenburger auf freiem Fuß. Und: Die Strafe darf nicht höher ausfallen. Zudem vergehen bis dahin angesichts der aktuellen Auslastung der beiden Berufungskammern mindestens sechs, eher sieben oder acht Monate. Bleibt T. bis dahin in der Spur, wird sein Anwalt argumentieren, dass er sich schon fast zwei Jahre nichts mehr hat zu Schulden kommen lassen. Damit wird er den Weg ebnen, eine Bewährungsstrafe zu fordern, wie bereits am Amtsgericht geschehen: So sei zu erwarten, dass T. „mit geeigneten Auflagen und Weisungen ohne Einwirkung des Strafvollzugs auskommt“.

33-Jähriger macht meist, was er will

Dabei hat T. bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass er auf vieles pfeift und meist macht, was er will. So entzog er sich nicht nur dem ersten Hauptverhandlungstermin durch eine Flucht nach Österreich, sondern beging alle der letzten zwölf Taten unter laufender Bewährung. Dazu gehörte auch eine eskalierte Zwangsräumung im Februar 2020, bei der er eine Gerichtsvollzieherin und zwei Polizisten verletzte. Letztere verhöhnte er danach noch als „Karnevalsverein“, beleidigte sie als „Klops“ oder „Jecken in Uniform“ mit einem „Gesamt-IQ so hoch wie die Außentemperatur“.

*Name geändert

Von Thomas Haegeler