Nach Voting: Haselbacher See ist einer der schönsten in Thüringen

Meuselwitz

Die Meuselwitzer haben einen der beliebtesten. Der Haselbacher See ist unter den Top Drei der beliebtesten Seen Thüringens, wie die Ergebnisse vom Online-Voting des Portals Seen.de zeigen. Damit musste sich der Haselbacher See im Voting für Thürungen nur gegen die Bleilochtalsperre und dem Nordstrand am Kiessee bei Erfurt geschlagen geben.

Abgestimmt haben die Besucher und Besucherinnen des Portals. Der Haselbacher See biete, laut Seen.de, verschiedenste Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, auch in der näheren Umgebung. Da seien unter anderem Spielplatzbesuche, Radtouren um den See oder eine Fahrt mit der nahe gelegenen Kohlebahn.

Für eine künftige Aufwertung des Sees sorgen sollen übrigens die neuen Pächter am Meuselwitzer Ufer sorgen. Dort gibt es seit kurzen unter anderem das „Strandrestaurant Zur Kogge“. Pläne für Veranstaltungen im kommenden Jahr soll es auch geben.

Von vag