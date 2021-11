Nach Weihnachtsmarkt-Absage: Pro Altenburg schlägt Alternative vor

Altenburg

Zum zweiten Mal in Folge hat Altenburg keinen Weihnachtsmarkt. Vergangene Woche sagte die Stadtverwaltung den Budenzauber ab, begründete das unter anderem mit hohen Kosten, die durch zusätzliche Einlass-Auflagen entstünden (die OVZ berichtete). „Diese Entscheidung sorgt – obwohl nachvollziehbar – für sehr viel Verdruss. Denn vor allem Familien haben sich nach der Zeit der Entbehrungen in diesem Jahr sehr darauf gefreut“, sagt der Vorsitzende der Stadtratsfraktion Pro Altenburg, Peter Müller.

Der Weihnachtsmarkt mitten in der Stadt sei allerdings nicht alternativlos. „Sollten in erster Linie die hohen Kosten von rund 20 000 Euro, die für das Einzäunen, die Einlasskontrolle und die Security vonnöten gewesen wären, den Ausschlag gegeben haben, dann möchte die Bürgerbewegung Pro Altenburg zumindest eine Alternative ins Spiel bringen. Warum verlagern wir den Weihnachtsmarkt nicht in den Hof des Altenburger Schlosses?“

Der Schlosshof hat nur einen Eingang

Aus Sicht von Pro Altenburg ist dieser Ortswechsel naheliegend. „Erstens haben wir in verschiedenen Gremien schon oftmals diskutiert, wie man das wunderbare Schlossensemble gerade in der Vorweihnachtszeit passend nutzen könnte. Es ist genug Platz, um die Stände auf Abstand zu stellen, so dass es kein Gedränge gibt.“ Und im Agnesgarten könne für die kleinen Gäste die Eisenbahn ihre Runden drehen. Vor allem aber gebe es nur einen einzigen Eingang, so dass sich der Aufwand zur Kontrolle von 2G oder 3Gplus in Grenzen halten würde.

„Warum sollte das nicht möglich sein, wenn doch selbst im Schloss und damit in Innenräumen weihnachtliche Konzerte gestattet werden?“, hakt Peter Müller nach. „Pro Altenburg würde es sehr begrüßen, wenn die Stadtverwaltung im Interesse ihrer Bürger eine solche Möglichkeit in Erwägung zieht und entsprechend schnell handelt. Es müssen ja nicht unbedingt wie in der Innenstadt vier Wochen sein. Es gibt bestimmt Händler, die trotz der Absage doch noch nach Altenburg kommen würden. Denn die Weihnachtsmärkte sind für viele das wichtigste Geschäft des Jahres.“

Von Kay Würker