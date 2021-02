Nach Wintereinbruch: Auf Altenburgs Straßen wird wieder gebaut

Altenburg

Der Schnee taut langsam aber sicher, entsprechend rollen auch in Altenburg die Straßenbauarbeiten wieder an. In den kommenden Tagen müssen sich Autofahrer in der Skatstadt deshalb erneut auf Einschränkungen und Umleitungen gefasst machen – mancherorts witterungsbedingt allerdings auch deutlich länger, als zunächst geplant.

Geraer Straße: Vollsperrung verlängert

So mussten in den vergangenen Tagen aufgrund des heftigen Wintereinbruchs die Arbeiten zum Bau der Trafostation in der Geraer Straße unterbrochen werden. In der Folge verlängert sich die dortige Vollsperrung um weitere zwei Wochen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Bauarbeiten sollen nach neuem Zeitplan nun voraussichtlich bis zum 5. März andauern. Die ausgewiesene Umleitung bleibt entsprechend bestehen.

Lessingstraße: Einschränkungen durch Kanalreparatur

Nachdem sich nun wärmere Temperaturen einstellen, sollen daneben ab kommenden Montag, den 22. Februar, die Bauarbeiten zur Kanalreparatur in der Lessingstraße fortgesetzt werden. Diese verlagern sich laut Aussagen aus dem Rathaus auf den nächsten Bauabschnitt. Aus diesem Grund wird der Bereich zwischen Heinrich-Heine-Straße und Kleiststraße für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Dabei bleibt der Kreuzungsbereich Kleiststraße weiterhin befahrbar. Die Zufahrt für den nördlichen Teil der Lessingstraße ist über die Kleiststraße möglich. Im Zusammenhang mit der Sperrung werden sowohl im Baustellen- als auch im Zufahrtsbereich in der Kleiststraße Halteverbotszonen eingerichtet. Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 30. Juni andauern.

Rasephaser Straße: Weiträumige Umleitung

Parallel laufen für die anstehenden Bauarbeiten im Zusammenhang mit der Erneuerung der Bahnstrecke Altenburg-Leipzig derzeit entlang der Trasse Baumschnitte und -fällungen. Im Zuge dieser Arbeiten wird von kommendem Montag, den 22. Februar, bis voraussichtlich 26. Februar die Rasephaser Straße zwischen Kauerndorfer Allee und Abzweig Steinbergstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Umleitung nach Knau und Oberzetzscha führt über die B 180 Kauerndorfer Allee, Leipziger Straße, die Ortsumgehung B 7/B 93 und die L 1355 Gerstenberg und wird entsprechend ausgeschildert, teilt die Stadt mit.

