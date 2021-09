Pahna

Auf den ersten Blick erinnert an diesem sonnigen Nachmittag nichts an die Katastrophe vor gut drei Monaten: Schneise 22 des Seecampingplatzes in Pahna liegt friedlich da. Auf grünem Rasen reihen sich die Behausungen der Dauercamper aneinander, vor manchen Wagen sitzen Bewohner in Grüppchen zusammen, trinken Kaffee, plaudern. Typisch entspannte Campingplatzruhe.

Wer genau hinschaut, erkennt die Spuren

Wer genauer hinschaut, bemerkt jedoch schnell, dass die Normalität erst seit Kurzem wieder Einzug gehalten hat. Das frische Grün weist noch Lücken auf, wo zuvor hohe Bäume Schatten spendeten, fällt der Blick auf die Nachbar-Wohnwagen, zudem wirkt es, als sei der freie Raum zwischen den mobilen Domizilen größer geworden.

Dass dieser Eindruck nicht täuscht, bestätigt ein älterer Bewohner, der gerade dabei ist, seinen Wohnwagen per Kurbel perfekt auszurichten. Seinen Namen möchte der Mann nicht in der Zeitung lesen, nimmt sich jedoch Zeit für ein Gespräch. Seit über 40 Jahren sei er Camper, berichtet der Senior, seit knappen 20 Jahren hat er sein Refugium im Grünen in Pahna gefunden. Ein kleines Paradies sei der Seecampingplatz für ihn und seine Frau, auch die Enkeltöchter kämen gerne zu Besuch. Umso unvermittelter sei die Katastrophe in das Idyll eingeschlagen. „Schlimm war das, wirklich schlimm“, sagt er knapp.

Großeinsatz Ende Mai

Am Vormittag des 29. Mai schrillten bei den umliegenden Feuerwehren die Sirenen. Mit einem Großaufgebot rückten die Kameraden an, aus der gesamten nördlichen Pleißenaue, aus Frohburg, Eschefeld und Altenburg eilten die Kräfte nach Pahna. Vor Ort bot sich ihnen ein erschreckendes Bild: Auf insgesamt elf Parzellen wüteten Flammen, Wohnwagen und Vorzelte brannten lichterloh, auch die umliegenden Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen, immer wieder explodierten Gaskartuschen und Spraydosen.

Rund eine Stunde kämpften die Kameraden gegen das Feuer, am Ende stand eine erschütternde Bilanz: Vier Stellplätze waren vollständig zerstört, ein Pkw ebenfalls schwer beschädigt. Ein Glück: Verletzte gab es nicht.

Materieller Schaden und zerstörte Erinnerungen

Zurück blieb enormer materieller Schaden – und zahlreiche zerstörte Erinnerungen. So auch bei dem betroffenen Senior. „CDs und Spielzeug, aber auch viele Fotos von den Enkeln, das alles ist verloren“, zieht er Bilanz. Wenig verwunderlich, dass mancher Campingfreund nach diesem Rückschlag die Segel gestrichen hat. „Zwei unserer Nachbarn haben aufgegeben, sind nicht mehr zurückgekommen“, berichtet er. Die frei gewordenen Parzellen wurden aufgeteilt, den Campern steht mehr Abstand zueinander zur Verfügung.

Versicherung zahlt nicht

Er selbst ließ sich allerdings nicht unterkriegen: „Wir haben uns einen gebrauchten Wohnwagen gekauft und sind zurückgekehrt. Am Anfang durften wir erst auf dem Bereich für normale Urlauber stehen, die Kosten dafür wurden uns erlassen“, lobt er die Campingplatzleitung. Allerdings, ganz reibungslos sei die Aufarbeitung der Katastrophe nicht verlaufen. „Unsere Versicherung hat nichts gezahlt, den neuen Camper haben wir vom eigenen Geld bezahlt. Und auch die Kosten für die Beräumung der Parzelle müssen wir tragen.“

Gefällte Bäume und frische Erde

Das bestätigt Platzchefin Christine Döhler. „Die Kosten fallen allerdings auch nur für die Camper an, die keine Versicherung haben“, erklärt sie. Knapp 3000 Euro würden pro bereinigter Parzelle fällig. Denn es waren im Nachgang des Brandes umfangreiche Arbeiten nötig: Nicht nur wurden knapp 20 stark beschädigte Bäume gefällt, auch die obere Erdschicht der betroffenen Parzellen musste abgetragen und neu aufgebracht werden.

Wer nicht versichert ist, trägt auch Kosten für Beräumung

Auch von der Versicherung des vermeintlichen „Verursachers“ können die anderen Betroffenen keine Unterstützung erwarten. Den Grund erfährt man im Gespräch mit Horst, Hanna, Tina und Uwe. Die beiden Paare sind Nachbarn in Schneise 22, sitzen gerade am Kaffeetisch beisammen. „Da das Feuer offenbar nicht durch menschliches Verschulden, sondern durch einen technischen Defekt entstanden ist, muss auch die Versicherung des Verursachers nicht für die Folgeschäden aufkommen“, erklärt Uwe. Wer nicht selbst entsprechend versichert sei, gucke nun in die Röhre.

Fair sei das nicht, findet auch Horst. Und dass nun noch die Kosten für die Beräumung hinzukämen – auch das sehe er kritisch. Zumal sie selbst nur mit viel Glück davongekommen sind. „Hätte der Wind anders gestanden und hätte es in den Tagen vor dem Feuer nicht geregnet – dann wäre nicht nur unsere Schneise weg gewesen.“ Stattdessen blieb bei dem Quartett der Schaden klein, beschränkt sich auf einige Löcher in Überdachungen durch Funkenflug.

Große Solidarität unter Campern

Umso größer wiege im Gegenzug, dass sich unter den Campern im Nachgang der Katastrophe große Solidarität gezeigt habe. „Wir haben uns natürlich gegenseitig geholfen, haben angepackt, wo es nötig war, Dinge gebaut oder repariert“, zählt Uwe auf. Und Tina ergänzt: „Wir Camper sind eben eine große Familie.“

Die Solidarität zeigte sich auch in der Spendenaktion einiger Kinder und Jugendlicher, die diese direkt am Tag nach der Katastrophe gestartet hatten. „Das war wirklich toll“, findet Nachbarin Claudia Eichler. Insgesamt gut 1100 Euro seien so zusammengekommen. In Summe habe jeder Betroffene zumindest mit 100 Euro unterstützt werden können.

