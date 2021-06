Nach dem „Hochwasser“: So geht es den Altenburgern

Altenburg

Fehlende Kennzeichen, hochgedrückte Gullydeckel und sogar eine verloren gegangene Schildkröte, die in einem Garten wieder auftaucht: Das, was am Sonnabend in Altenburg passiert ist, kam plötzlich und heftig – und mit Folgen: Gegen späten Nachmittag begann das Gewitter, der Deutsche Wetterdienst vermeldete bis zu 100 Liter Niederschlag auf dem Quadratmeter, örtlich auch mehr. Besonders hart trifft es Altenburg. Das Wasser steht in Kellern, Autos werden überschwemmt, die Blaue Flut steigt extrem an. Am Montag lässt sich das Ausmaß auf den ersten Blick nur an den Sandbänken in den Straßen und dem Dreck an den Hauswänden erkennen.

Die Schotte hält nicht alles ab

Katrin Hamann und Monika Plau waren auf so ein Wetter eigentlich gut vorbereitet. In der Wallstraße, wo Hamann ihr Büro des Lohnsteuerhilfevereins hat und ihre Nachbarin Plau ein Versicherungsbüro betreibt, stand das Wasser bis zu 15 Zentimeter hoch, schätzt Hamann. Doch weil Hamann und Plau sich einen Eingangsbereich teilen und das nicht das erste „Hochwasser“ der beiden ist, haben sie eine Schotte vor ihren Türen installiert.

Die ist rund 50 Zentimeter hoch und sollte das Wasser eigentlich abhalten. Noch dazu haben beide sich mit Sandsäcken ausgestattet. Doch: Ganz trocken blieb zumindest das Büro Hamanns nicht – der Boden ist feucht, das Wasser stand trotz der Vorkehrungen. Das Problem sei aber nicht nur das Wasser an sich, erklären beide einstimmig. Vielmehr hätten sie erwartet, dass die Straße gesperrt wird. Mit jedem Fahrzeug, das am Sonnabend durch die Wallstraße fuhr, gab es eine Bugwelle. Die hat immer wieder Wasser überschwappen lassen – wäre kein Auto gefahren, wäre Hamanns Laden vielleicht trocken geblieben.

Autos schwemmen Wasser immer wieder rein

Ähnlich ist die Lage beim Verein Futura, ein paar Häuser weiter. Hier putzten Ivy Bieber und Toralph am Montag die letzten Reste des Unwetters weg. In der Küche kam es von unten aus einem Abwasserrohr, der tief liegende Eingang zur Wallstraße wurde zusätzlich mit jedem Fahrzeug von einer Welle überschwemmt. Doch die beiden sehen es gelassen. „Alles halb so wild“, sagt Bieber. Der Veranstaltungsraum ist leer, einige Dinge mussten sie wegwerfen. Im Großen und Ganzen aber, so sieht es aus, hatten sie Glück. Das Haus hat keinen Keller. Nur eines sei blöd, erzählt Toralph. „Wir wollten ja jetzt eigentlich wieder anfangen, hier Leben rein zu bringen, nach Corona.“ Stattdessen muss zumindest alles gereinigt werden, damit es weiter gehen kann.

Im Verein Futura muss Toralph erstmal wieder alles reinigen. Quelle: Mario Jahn

Gerade noch vom Wetter verschont geblieben ist Rica Klose. Ihr An- und Verkauf liegt in der benachbarten Frauenfelsstraße. Wäre das Wasser bei ihr eingedrungen, sagt sie, hätte sie ihren Laden wohl dicht gemacht. Doch bis auf einen feuchten Eingang blieb er trocken. „Und das Nass vorn an der Tür kann auch vielleicht vom Keller kommen“, so Klose. Der stand nämlich fast bis zur Decke unter Wasser – ihr Vermieter habe bis in die Nacht abgepumpt. Auch am Montag sind in der Wallstraße und anderswo noch Menschen dabei, ihre Keller zu leeren. Immer wieder werden Schläuche über die Gehwege gelegt, im Kanal rauscht das Wasser.

Noch am Montag musste manch Keller leer gepumpt werden. Quelle: Vanessa Gregor

Wasser drang über Schächte und Fenster in Theater ein

Die tiefer liegenden Gebiete Altenburgs waren das Zentrum des Unwetters, wie das Landratsamt am Montag bestätigte. Insgesamt rund 250 Einsätze habe es allein in der Skatstadt gegeben. Ähnliche Schäden – wenngleich meist in geringerem Umfang – gab es auch in Nobitzer Ortsteilen, in Monstab, Meuselwitz, Fockendorf, Göhren, Gößnitz und Teilen Schmöllns, wo etwa in der Weststraße eine Baugrube vollief.

Ein kleiner Junge sucht Halt auf der verschlammten und gesperrten B93. Quelle: Mario Jahn

Neben dem Orchestergraben erwischte es im Theater auch die Unterbühne. Eingedrungen sind die Wassermassen (mehr als eine halbe Million Liter) laut Landratsamt über Lichtschächte und Fenster im Keller. Welche genauen Schäden hier und am gegenüberliegenden Jugendamt zu beklagen sind, wird derzeit aber noch geprüft. Zumal sich diese bei Technik erst nach dem Trocknen feststellen lassen.

Stadt Altenburg rechnet mit Schäden im sechsstelligen Bereich

Auch im Altenburger Rathaus verschafft man sich noch einen Überblick. „Unzählige sandgeschlämmte Wege in Parks und auf dem Friedhof weisen tiefe Rinnen und Sandbänke auf, Pflasterstraßen sind kaputt, auch Einläufe“, erklärte Oberbürgermeister André Neumann (CDU) und stellte für Ende der Woche eine exakte Zahl in Aussicht. Über einen Topf mit 100 000 Euro für eilige Reparaturen habe man bereits gesprochen. „Aber das wird nicht reichen.“ Daher hoffe er, „dass uns das Land zusätzlich unterstützt“.

Unterspülte Gehwege, wie in der Wallstraße, gehören zum Schaden, den die Stadt Altenburg für sich allein auf mehrere hunderttausend Euro schätzt. Quelle: Mario Jahn

Hochwasser ist nicht nur das Problem

Für Stefan Petzold und seine Familie war der 5. Juni ein ganz besonderer Tag. Die jüngste Tochter der Familie hat geheiratet. Und bis zum späten Nachmittag war bei den Petzolds aus Rasephas alles in Ordnung, gefeiert wurde in kleiner Runde in Altenburg. Bis das Gewitter kam. „Ich bin dann mit ein paar anderen los, zurück hierher und wir sind gerade noch so durchgekommen“, erzählt Petzold. Die Blaue Flut fließt direkt an seinem Grundstück vorbei, wo sonst Gras und Straße zu sehen sind, war nur noch Wasser: Doppelt so breit wie die Pleiße und so hoch, die Brücke zu seinem Hof war nur noch an den Geländern zu erkennen, erzählt er.

In der Blauen Flut wird mehr angespült als nur Blätter und Äste. Quelle: Vanessa Gregor

Sein Wohnhaus blieb trocken, das der frisch verheirateten Tochter allerdings nicht, wie auch das Auto in der Garage. „Es ist aber nicht das Hochwasser, was mich stört“, sagt Petzold dazu. Es ist das, was mit dem Hochwasser angespült wird – und ein Blick in die Böschung rund um die Blaue Flut zeigt es: Taschentücher, Damenbinden, Kondome – Abwasser. Er fordert diesbezüglich Lösungen. Denn Hochwasser sei das eine, aber das stark verschmutzte und ungesunde Abwasser das andere.

Von Vanessa Gregor und Thomas Haegeler