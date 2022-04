Ukraine-Hilfe - Nach einer Woche in der Sammelunterkunft in Treben: So geht es den Geflüchteten

Vor einer Woche kam ein Bus mit 45 Geflüchteten aus der Ukraine in Treben an. Einen Großteil der Zeit verbringen die Familien mit Warten. Denn es geht nicht so schnell voran wie erhofft.