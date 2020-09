Gößnitz

Nach der Komplettschließung im Frühjahr und einem vorsichtigen, aber überaus erfolgreichen Wiederbeginn mit diversen Open-Air-Veranstaltungen ist es jetzt endlich soweit: Die Nörgelsäcke öffnen nach einem halben Jahr Pause am 17. September wieder die Türen zu ihrem Stammhaus in der Gößnitzer Dammstraße und starten in die neue Spielzeit. Selbstverständlich mit Einschränkungen – wie heutzutage nicht anders zu erwarten.

Der neue Spielplan des Kabaretts Nörgelsäcke in Gößnitz Wumms statt Bums – Corona und die anderen 38 Probleme des Jahres 2020: am 17. (Premiere) und 18.9. sowie 4. und 17.10. sowie 21. und 30.11. sowie 1. und 3.12. jeweils um 20 Uhr; am 19.9. sowie 17.10. jeweils um 16 Uhr Rad ab, oder was? – Deutschland im Stau. Und wir mittendrin!: am 19.9. sowie am 2., 9., 10. und 13.12. jeweils um 20 Uhr K(l)assentreffen. Eine Abrechnung. Mein Haus, mein Auto, mein Arbeitslosengeld … Ein Treffen der gescheiten und gescheiterten Existenzen: am 25. und 26.9. sowie 25., 26., 27. und 28.11. sowie 18. und 19.12. jeweils um 20 Uhr; am 26.9. sowie 17.12. jeweils um 16 Uhr Zwischen Frühstück und Hähnchenbrust – Kabarett und Brunch: am 27.9. sowie 18.10. sowie 8. und 29.11. sowie 6. und 20.12. jeweils um 10.30 Uhr Die größten Erfolge – Die lustigstesten und witzigstesten Szenen aus 14 Jahren Kabarett: am 2.10. um 20 Uhr Keine Zeit für Burnout – Einigkeit und Recht auf Freizeit: am 3.10. sowie 20.11. sowie 4. und 5.12. jeweils um 20 Uhr Wer oben liegt, muss spülen – Liebe ist am stärksten, wenn beide nicht da sind: am 8. und 10.10. sowie 13. und 14.11. sowie 16. und 26.12. jeweils um 20 Uhr; am 10.10. sowie 14.11. jeweils um 16 Uhr Alles mit Butter auf’m Kutter – Kabarett und Menü: am 24. und 25.10. sowie 6., 7., 23. und 24.11. sowie 7., 8., 21. und 22.12. jeweils um 19 Uhr Zu spät wird’s früh genug – 5 vor 12 ist schon vorbei: am 30. und 31.10. jeweils um 20 Uhr; am 31.10. um 16 Uhr Gelduntergang – Wir sind auf der Spur der Scheine: am 12.12. um 20 Uhr Weihnachten…ein alter Sack bringts noch – Das Fest der Liebe wird optimiert: am 14. und 15.12. um 20 Uhr Das war ein Jahr!: am 30.12. um 20 Uhr; am 31.12. um 16 und 20 Uhr, am Silvestertag jeweils mit Büffet ab 18 Uhr

Luftig sieht es jetzt aus im Saal, mehr als die Hälfte der Tische und Stühle sind rausgeräumt. Statt 85 dürfen nur noch 38 Gäste kommen. „Wir haben jetzt Platz zum Tanzen, wenn dies denn gestattet wäre“, versucht Kabarett-Chef Markus Tanger die Sache mit etwas Humor zu nehmen, ohne den Ernst der Lage zu verschweigen. „Diese Zahl ist für uns die absolute Schmerzgrenze, um das Ganze noch halbwegs wirtschaftlich zu gestalten“, räumt er ein.

Gekürzte Programme, keine Pausen

Dass die Bewirtung der Zuschauer gestattet wurde, macht die Sache halbwegs erträglich. Genau wie bei den Open Airs wird es jedoch keine Pause geben, sind die Programme gekürzt, um die Verweildauer der Gäste zu minimieren. Zudem verweist Tanger auf eine gute Lüftungsanlage, sowie die garantierte Frischluftzufuhr über das Oberlicht.

Das Wichtigste sei momentan, überhaupt wieder anzufangen – in der Hoffnung, dass zeitnah vielleicht wieder mehr möglich sein wird, so der 41-Jährige. Aktuell sind die Aussichten angesichts steigender Corona-Zahlen dafür allerdings wenig rosig. Zumal zu allem Überfluss viele Gastspiele, die üblicherweise rund ein Drittel der Auftritte ausmachen, wegzubrechen drohen. So manchem Veranstalter ist die Sache jetzt zu heiß, und er möchte lieber ins nächste Jahr verschieben oder aber neu über die Gage verhandeln. „Solche Telefonate, zumal wenn sie gehäuft geführt werden müssen, sind schon ziemlich deprimierend“, räumt mit Markus Tanger jemand ein, der eigentlich von Berufs wegen seit Jahren dafür bekannt ist, gute Laune zu verbreiten.

Großer Erfolg auf Rügen

Aber der aktuelle Erfolg mit der Dependance in Baabe auf Rügen, wo schon den ganzen Sommer über im Haus gespielt wird und so gut wie jede Vorstellung ausverkauft ist, lässt auf eine ähnliche Resonanz in Gößnitz hoffen. Der Spielplan zumindest ist sogar praller gefüllt als sonst üblich. Erstens, weil im Frühjahr ausgefallene Veranstaltungen nachgeholt werden. Und zweitens, weil die begrenzte Zuschauerzahl durch mehr Vorstellungen zumindest teilweise aufgefangen werden soll. So gibt es jetzt beispielsweise an einigen Samstagen zusätzlich Nachmittagsvorstellungen.

Auftakt mit Premiere

Los geht es am Donnerstag, dem 17. September, um 20 Uhr mit einer Premiere. Bettina Prokert und Maxim Hofmann, das Leipziger Kabarett-Duo vom Ensemble „Weltkritik“, sowie Markus Tanger widmen sich in „Wumms statt Bums“ Corona und den anderen 38 Problemen des Jahres 2020. Zu sehen sind bis Ende Dezember außerdem unter anderem solche Klassiker und Kassenschlager wie „Keine Zeit für Burnout“, „Wer oben liegt, muss spülen“ oder „K(l)assentreffen – eine Abrechnung“. Aber auch die beliebten Sonntagsbrunchs „Zwischen Frühstück und Hähnchenbrust“ fehlen ebenso wenig wie das Silvesterprogramm – diesmal gleich in dreifacher Ausführung und passendem Titel „Das war ein Jahr!“.

Karten gibt es ab sofort unter anderem in der Tourismus-Information Altenburger Land in Altenburg, Markt 10 (Tel. 03447 896689), sowie online unter www.kabarett-noergelsäcke.de.

Von Ellen Paul