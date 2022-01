Altenburg

Seit 1948 wird in Altenburg Schnaps gebrannt. Nachdem die Destillerie & Liqueurfabrik im Jahr 2019 pleite gegangen ist (LVZ berichtete), gab es ein langes und kompliziertes Insolvenzverfahren. Vier Unternehmer haben jetzt gemeinsam einen Neuanfang gewagt.

„Wir teilen den Kuchen zu viert“

Michael Tremer ist Unternehmer aus Leidenschaft. Sein eigentliches Steckenpferd ist die Naturkosmetik, nun leitet er als einer von vier Geschäftsführern die Destillerie in Altenburg. Über Umwege und Geschäftsbeziehungen schlossen sich Michael Tremer, Lutz Quester, Volker Reinhardt und Bodo Eisenreich im vergangenen Februar zusammen und entschieden: „Wir teilen den Kuchen zu viert.“ Dass sich in der Phase der Insolvenzverwaltung lange kein neuer Investor gefunden hatte, andere offenbar lieber Abstand nahmen, hielt die Unternehmer nicht davon ab. Denn Tremer kennt sich als Geschäftsmann damit aus – wenn auch nicht im Spirituosengewerbe. Mitte Oktober übernahmen die Vier die Destillerie.

„Auf den letzten Drücker“, wie Tremer erzählt. „Die wollten hier eigentlich alles abreißen und ein Wohngebiet errichten.“ Dann hätte zumindest das große Grundstück noch Geld eingebracht – doch das Traditionsunternehmen wäre verschwunden. Das haben Michael Tremer und seine Geschäftspartner nun verhindert. Wie viel sie investiert haben, dazu will Tremer nichts sagen. Nur so viel: „Das Gesamtprojekt umfasst zwölf Millionen Euro.“

Ambitionierte Umsatzziele

Die ersten Erfolge stellen sich laut Tremer bereits ein: Und schon in den letzten zwei Monaten habe der Umsatz höher als im Vergleichszeitraum der Jahre zuvor gelegen. Das Umsatzziel bis Ende 2022 ist daher ambitioniert: 40 Millionen Euro sollen es sein. Zum Vergleich: Unter dem vorherigen Besitzer war es etwa die Hälfte.

Doch Tremer und seine Kollegen hätten bereits viele Prozesse in der Produktion optimiert. Dabei werden gerne Tipps und Ideen von den Mitarbeitenden gehört. „Die Mitarbeiter arbeiten schon sehr lange hier und haben Ahnung – man muss ihnen zuhören.“ Von diesen seien im Übrigen alle geblieben, lediglich zwei hätten freiwillig gekündigt. Mittlerweile sei man sogar auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen. Durch Umbau- und Optimierungsmaßnahmen sei außerdem die Verpackungsanlage verbessert und Heizkosten eingespart worden. Im Rahmen eines Nachhaltigkeitskonzepts sollen die über 5000 Quadratmeter Dachfläche als Photovoltaikanlage genutzt werden.

Produkte von Klassikern bis Selection

Doch was wird sich nun für die Kunden ändern? Die schlechte Nachricht zuerst: „Die Preise werden erhöht“, erzählt Tremer. „Die Produkte wurden bislang zu günstig verkauft – wahrscheinlich auch ein Grund für die Insolvenz.“ Mit etwa zehn Prozent teureren Produkten müssten Kunden nun rechnen. Außerdem werde die Produktpalette deutlich gestrafft. Von bislang über 80 Hausmarken sollen noch etwa 50 übrig bleiben. Auch dabei geht es um Effizienz und Rentabilität. „Es gab teilweise die gleichen Produkte mit verschiedenen Layouts. Das Image der Destillerie als Bauchladen – das muss aufhören.“

Der Schwarzgebrannte ist der Renner unter den Likören. Nun soll er wieder nach dem Ur-Rezept hergestellt werden. Quelle: Mario Jahn

Der Schwarzgebrannte nach dem Ur-Rezept

Zudem wollen sich die neuen Inhaber auf ein Kernsortiment konzentrieren, welches das Unternehmen nach außen repräsentieren soll. Zum Beispiel mit den Altenburger Klassikern, wie dem Schwarzgebrannten oder der Hüttensause. „Der Schwarzgebrannte wird intensiv beworben. Er ist unglaublich lecker und hat eine enorme Qualität“, betont Tremer. Bei der Herstellung solle wieder das „Ur-Rezept“ verwendet werden, außerdem erhält die Flasche ein Layout in neuem Retro-Design.

Neben der Niedrigpreisklasse soll es auch ein Premium-Segment sowie eine Auswahl an hochklassigen Spirituosen geben. Dazu zählt zum Beispiel der „Red Peak’s“ Whisky, der aus Schottland nach Altenburg importiert wird. Dieser wird laut Tremer im größten Whisky-Lager in Europa aufbewahrt – und das befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Hinter den unscheinbaren Holztoren lagern 38 000 Liter schottischer Edel-Whisky und 10 000 Liter Übersee-Rum. Und je älter sie werden, desto wertvoller, erklärt Tremer.

Geschäftsführer Michael Tremer im Whisky-Lager der Destillerie. Auch dieser Teil soll für Besucher zugänglich werden. Quelle: Mario Jahn

Auch ein paar neue Produkte sollen hinzukommen. Zwei weitere Edel-Gins und ein Wodka, außerdem soll der beliebte „Grubenfusel“ neu aufgelegt und deutschlandweit vermarktet werden. Bei der Vermarktung will Tremer expandieren. „Wir schieben das Exportgeschäft an. Mittlerweile exportieren wir nach Polen, Österreich, Russland und Japan.“ Die Hüttensause sei mittlerweile schon in den großen Skihütten Österreichs platziert worden.

Destillerie wird zur Erlebniswelt

Ein Höhepunkt für Besucherinnen und Kunden soll die hauseigene Destillieranlage im Werksverkauf werden – eine Art Schaubrennerei, abgeschirmt durch Glaswände. Dort sollen eher kleine, limitierte Mengen an besonderen Edel-Produkten aus regionalem Obst hergestellt werden.

Generell wollen die neuen Inhaber die Kunden und Konsumenten stärker in die Produktion einbeziehen. Eine Erlebniswelt solle in der Destillerie entstehen – mit einem „Aromen-Kanal“, Schnapsbrennkursen, Werksführungen, Degustationen im Whiskylager, Veranstaltungen im Saal und sogar einer Erlebnisgastronomie. „Es gibt viele Gerichte, in denen Spirituosen verarbeitet sind – man muss sie nicht immer nur trinken“, so Tremer. Im Haus befänden sich circa 150 Jahre alte Rezeptbücher, erzählt er begeistert. „Wir wollen Vertrauen und Freundschaft zum Kunden aufbauen – das ist das Wertvollste für ein Unternehmen.“

Die Destillieranlage im Werksverkauf soll zur Schaubrennerei werden. Durch eine Scheibe könnten Besucher dann die Herstellung von Ethanol in der ersten Reihe miterleben. Quelle: Mario Jahn

Nachhaltig und regional

Tremer legt, wie er betont, großen Wert auf Nachhaltigkeit. Deshalb bezieht er viele Materialien und Produkte von Partnern aus der Region, zum Beispiel Pappe aus Lucka. Ein Verkaufsladen in der Innenstadt, wie es ihn in der Baderei gab, ist nicht mehr geplant. Allerdings sollen Partnerschaften mit regionalen Firmen eingegangen werden. „Wir wollen hier auch Altenburger Senf, Spielkarten und Käse verkaufen.“

Von Yvonne Schmidt