Nach monatelanger Schließung: So steht es um das Dänische Bettenlager in Altenburg-Südost

Altenburg

Es war eine beliebte Anlaufstelle mit Ausstattung zum Schlafen und Wohnen. Doch seit Juni liegt das Dänische Bettenlager selbst im Tiefschlaf. Das Einrichtungshaus in der Altenburger Käthe-Kollwitz-Straße war bei einem beispiellosen Starkregen-Ereignis überschwemmt worden. Ein großer Teil der Ware wurde beschädigt, der Verkaufsraum erwies sich als sanierungsreif. Im Laufe des Septembers, so lautete im Juni die Hoffnung, sollte wieder eröffnet werden.

Nun ist der September vorbei und hinter den Schaufensterscheiben gähnt noch immer Leere. „Der Store wird definitiv wiedereröffnet“, verspricht ein Zettel am Eingang. Aber wann? Ein genaues Datum kann auf LVZ-Nachfrage auch Unternehmenssprecherin Julia Rojahn nicht nennen. Zu ungewiss sei noch, welche Sanierungsarbeiten noch notwendig sind.

Vorsorge gegen Schimmelsporen

Zwar sei es in den vergangenen Wochen gelungen, das durchnässte Ladengeschäft komplett trockenzulegen. In diesem Zusammenhang wurden alle Trockenbauwände zurückgebaut. Aber: „Aktuell steht das Gutachten aus, welches darlegt, ob noch Schimmelsporen im Geschäft vorhanden sind“, erklärt Rojahn. Überhaupt fehlten derzeit noch diverse Gutachten.

Immerhin: Die Versicherung des Konzerns komme für die Sachschäden an der Ware und die Baukosten im Geschäft auf. In das Gebäude waren am 5. Juni große Mengen Regenwasser eingedrungen. An jenem Unwetterabend waren weite Teile der Stadt, einschließlich Südost, überflutet worden. Sowohl die 918 Quadratmeter große Verkaufsfläche des Dänischen Bettenlagers als auch das angrenzende, 175 Quadratmeter große Lager wurden überschwemmt.

Bis zur Wiedereröffnung müssen sich Kunden noch gedulden. Quelle: Mario Jahn

Laut Gutachter drang das Wasser wohl aus Richtung Käthe-Kollwitz-Straße sowie Südstraße in das Objekt ein, berichtet die Unternehmenssprecherin. Aktuell prüfe der Eigentümer, ob das Objekt nach der Baumaßnahme besser gegen eindringendes Wasser geschützt ist. Bei dieser Prüfung „handelt es sich um einen längeren Prozess“, schildert Julia Rojahn.

Sortimentswechsel steht bevor

Fest steht: Das Dänische Bettenlager, wie es die Altenburger kannten, wird es so nicht wieder geben. Der Mutterkonzern Jysk hat sämtliche Filialen in Deutschland in die Muttermarke umfirmiert – auch an der Käthe-Kollwitz-Straße prangt bereits das Jysk-Schild. An der Größe des Geschäfts soll sich dadurch nichts ändern, sehr wohl jedoch am Sortiment. Etwa 40 Prozent des Gesamtangebots im Laden werden ausgetauscht. „Insgesamt werden wir 1600 neue Artikel in unser Sortiment aufnehmen“ – in ähnlicher Größenordnung seien andere Produkte entfernt und die Restbestände an soziale Einrichtungen gespendet worden.

Von Kay Würker