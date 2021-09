Altenburg/Meuselwitz

Es sei ein Schock gewesen, sagt Yvonne Künzel. Nicht nur für sie, sondern mindestens genauso für die betroffenen Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern. Niemand habe erwartet, dass der Präsenzunterricht schon wieder endet, kaum dass er diese Woche begonnen hat.

Seit Mittwoch ist an der Dietrich-Bonhoeffer-Regelschule in Altenburg eine komplette neunte Klasse in Quarantäne. „Es sind 21 Schüler, die jetzt für die nächsten zwei Wochen wieder zu Hause bleiben müssen, weil einer von ihnen positiv getestet wurde“, berichtet Yvonne Künzel, die Schulleiterin, auf Anfrage.

Positivtest am Dienstag

Die Infektion trat am Dienstag zutage, als an der Schule in Altenburg-Nord erstmals nach den Sommerferien getestet wurde – nachdem am Montag zunächst die Einwilligungen der Eltern einzuholen waren. Ein Lollitest in der ersten Unterrichtsstunde. „Der betroffene Schüler hatte keine Symptome. Er wurde gleich isoliert und abgeholt und zum PCR-Test geschickt“, sagt Künzel. Als am Morgen darauf das bestätigte Testergebnis feststand, sei auf Geheiß des Gesundheitsamtes die gesamte Klasse heimgeschickt worden.

Einigung der Gesundheitsminister

Dabei standen zu Schuljahresbeginn die Zeichen auf Präsenzunterricht. Erst recht seit Montag, als sich die Gesundheitsminister der Länder mehrheitlich für einfachere Quarantäne-Regeln bei Coronafällen in Schulen aussprachen und beschlossen, grundsätzlich bei einem Positiv-Fall nicht mehr für gesamten Klassen Quarantäne anzuordnen.

Warum sich das Gesundheitsamt des Altenburger Landes dennoch anders entschied, ist noch unklar. Eine entsprechende OVZ-Anfrage an die Behörde blieb am Donnerstag unbeantwortet.

Unverständnis unter Schülern und Lehrern

Unter Schülern und Eltern löste die Entscheidung Unverständnis aus. „Es gab Tränen in der Klasse“, schildert Schulleiterin Künzel. „Es sind ja ausgerechnet die jetzigen Neuntklässler, die im vergangenen Schuljahr schon deutlich länger zu Hause bleiben mussten als andere Klassenstufen.“ Denn im Zuge der Lockerungen waren es zuerst die Jüngeren und die Abschlusskandidaten, die wieder in den Präsenzunterricht durften.

Hinzu kommt: Durch die 14-tägige Quarantäne können die Jugendlichen an einem ersehnten Projekttag nächste Woche nicht teilnehmen. „Ein Mädchen muss zudem ihre Jugendweihefeier absagen“, schildert Yvonne Künzel. Diverse Eltern hätten in der Schule angerufen, sich betroffen geäußert.

Schulleitung: „Umfangreiches Hygienekonzept“

„Ich muss sagen, ich habe damit nicht gerechnet. Im gesamten Schulhaus und im Unterricht werden Masken getragen, wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept und in den Zimmern ausreichend Abstand zwischen den Bänken. Deshalb gab es nur zum Sitznachbarn des infizierten Schülers einen engeren Kontakt“, konstatiert die Leiterin.

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt einen weiteren positiven Corona-Fall an einer Bildungsstätte – diesmal in der Regelschule Meuselwitz. Die Behörde ist nach eigener Auskunft nun dabei, „die entsprechende Quarantäneliste zu erarbeiten“.

Von Kay Würker