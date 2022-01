Nach tödlichem Crash bei Großstöbnitz: Wer ist das Unfallopfer?

Großstöbnitz

Zwei Tage nach dem Unfall auf der B 7 zwischen Gleina und Großstöbnitz ist die Identität des verstorbenen Unfallopfers weiterhin unbekannt. Wie eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera am Freitag auf Nachfrage der OVZ mitteilte, könne man zum Opfer noch keine Angaben machen. Die Identität des Toten sei bis dato noch nicht geklärt. Die Altenburger Polizei setze alles daran, dies schnellstmöglich zu ändern.

Unklar bleibt in diesem Zusammenhang, inwieweit es den Ermittlern gelingt, anhand der Kennzeichen des Autos oder anhand der Fahrgestellnummer, die im Rahmen des Wagens eingeprägt ist, zumindest den Halter des Autos ausfindig zu machen. Fragen dazu beantwortet die Landespolizeiinspektion Gera nicht. Aufgrund der noch andauernden Ermittlungen könne man noch keine neuen Erkenntnisse mitteilen. „Bitte haben Sie Verständnis.“

Zeugen mit Hinweisen gesucht

In der Nacht zum Donnerstag war das Fahrzeug, in Richtung Schmölln fahrend, aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Als Feuerwehr und Polizei am Unfallort eintrafen, brannte das Auto. Erst nach dem Löschen der Flammen fanden die Einsatzkräfte den Unbekannten im Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zum Opfer geben können, werden gebeten, unter 03447 4710 bei der Altenburger Polizei anzurufen.

Von vag