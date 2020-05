Nach wochenlanger Verwirrung: Dauercamper dürfen wieder nach Pahna

Pahna

Freude und Erleichterung sind Christine Döhler deutlich anzuhören: Zum Wochenstart am 4. Mai können sie und ihr Team im Erholungspark in Pahna wieder Dauercamper begrüßen. Damit endet für die Leiterin und ihre Mannschaft eine wochenlange Hängepartie, die nicht nur für Frust, sondern auch reichlich Ärger in dem Pleißenaue-Örtchen gesorgt hatte.

Verwirrung um Verordnungen

So hatte das Landratsamt zur Eindämmung des Coronavirus zunächst entschieden, das Dauercampen in Pahna prinzipiell zu untersagen – zumindest auf der Südseite des Sees. Dagegen war den Eigentümern der Bungalows entlang des nördlichen Ufers der Zugang zu ihren Domizilen weiterhin gestattet. Damit sei die Kreisverwaltung der bis dato geltenden Verordnung des Thüringer Sozialministeriums gefolgt, erklärte Landratsamts-Sprecherin Jana Fuchs. Demnach werde das Dauercampen als sogenannte touristische Nutzung eingeschätzt, die – ähnlich wie Übernachtungen in Hotels – untersagt sei. Diese Einschätzung habe sich das Landratsamt am 20. April noch einmal telefonisch von der Thüringer Staatskanzlei bestätigen lassen.

Während auf dem südlichen Teil des Areals absolutes Betretungsverbot herrschte, konnten die Bungalowbesitzer am Nordstrand ihre Domizile aufsuchen. Quelle: Mario Jahn

Eine Argumentation, die schnell für Kritik sorgte. Denn von Einheitlichkeit konnte offenbar weder in Thüringen noch im Altenburger Land die Rede sein. Vielmehr, betont Christine Döhler, sei rund um den See mit zweierlei Maß gemessen worden. Dabei seien das Nord- und das Süd-Areal ähnlich strukturiert: „Das Land ist jeweils gepachtet, die Bungalows und Wohnwagen jedoch in Privatbesitz“, erklärt sie. Da sei es unverständlich, warum Bungalowbesitzer Zutritt erhalten, Wohnwageneigner jedoch draußen bleiben mussten.

Unverständnis bei den Bürgermeistern

Ähnlich äußert sich auch Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch, dessen Kommune gemeinsam mit Windischleuba, Fockendorf und dem Landkreis den Erholungspark in einem kommunalen Zweckverband trägt. „Dass viele Dauercamper kein Verständnis dafür haben, dass sie ihre für das gesamte Jahr 2020 gepachteten Flächen nicht einmal betreten dürfen, ist vollkommen nachvollziehbar.“ Die Regelung komme einem Verbot zum Betreten der eigenen Wohnung oder des Kleingartens gleich.

Obendrauf komme zudem noch, so Hienschs Fockendorfer Amtskollege Karsten Jähnig, dass in anderen Gemeinden im Freistaat – etwa in Hohenfelden – Dauercampen trotz Krise weiterhin möglich ist. Diese Ungleichbehandlung sei gerade deshalb ärgerlich, weil dadurch „die am stärksten frequentierte Übernachtungsstätte im Altenburger Land in existenzielle Nöte“ gebracht werde.

Das Landratsamt hatte jegliche Nutzung untersagt. Eine Entscheidung, die das Thüringer Sozialministerium nun kassierte. Quelle: Mario Jahn

Knapp 100 000 Euro Einbußen

Befürchtungen, die mit Blick auf Pahna durchaus berechtigt sind. „Viele unserer Kunden haben uns zwar positive Rückmeldung gegeben, uns etwa ihre Anzahlung überlassen oder gutschreiben lassen. Andere dagegen waren sehr böse, es gab Vertragskündigungen und auch Rückforderungen. Selbst Drohanrufe hat es gegeben“, berichtet Christine Döhler. Gut und gerne 100 000 Euro habe die wochenlange Schließung den Erholungspark bereits gekostet. Hinzu kommen über den Winter getätigte Investitionen, etwa in die gastronomische Versorgung.

Sozialministerium schafft Klarheit

Am vergangenen Mittwoch sorgte schließlich das Thüringer Sozialministerium für Klarheit – und kassierte die Argumentation des Landratsamtes: Dauercamping sei nach wie vor zulässig, so die Antwort auf eine OVZ-Anfrage, die kurz zuvor auch das Landratsamt erreichte. Voraussetzung sei allerdings, dass die erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden und das Verbot von Zusammenkünften durchgesetzt werde. Zusätzlich könnten regionale Behörden weitere Einschränkungen erlassen, sofern dies geboten sei.

Betreiber haben Plan – ob der greift, muss sich nun zeigen

Davon gehen Christine Döhler und ihr Team zunächst jedoch nicht aus. Vielmehr freuen sie sich, wenn sich in der Woche ab 4. Mai der Dauercamper-Bereich in Pahna langsam füllen dürfte. In Sachen Sicherheit sei man vorbereitet. „Wir haben uns bereits zu Beginn der Krise ein Konzept überlegt, das wir jetzt natürlich umsetzen werden“, unterstreicht sie ausdrücklich.

Ob das auch unter Volllast greift, wird sich jetzt zeigen: Bis zu 1000 Personen könnten in den kommenden Wochen auf den 400 Dauercampingplätzen und in den 80 Bungalows Platz finden, schätzt das Landratsamt.

Von Bastian Fischer