Altenburg

Welche Klinik in der Region ist für die Geburt unseres Kindes am besten geeignet? Diese Frage dürften sich auch werdende Eltern im Altenburger Land häufig stellen. Weil die üblichen Kreißsaalführungen coronabedingt derzeit häufig nicht durchgeführt werden können, müssen die nötigen Informationen auf andere Weise beschafft werden. Eine neue Anlaufstelle dafür soll der „Kreißsaal-Navigator“ des Science Media Center (SMC) schaffen (LVZ berichtete). In diesem hat ein Rechercheverbund aus elf Medienpartnern alle Geburtskliniken in Deutschland befragt. Der Navigator soll abseits der jährlich von den Kliniken veröffentlichten recht nüchternen Qualitätsberichten Orientierung bieten. Aufgeschlüsselt werden in dem Online-Angebot dabei Kriterien wie Entfernung der Klinik, Verfügbarkeit von Fachärzten und Hebammen oder auch die Kaiserschnittrate.

Klinikum kann sich fehlende Angaben nicht erklären

Auch das Klinikum Altenburger Land ist im „Kreißsaal-Navigator“ vertreten – sorgt allerdings bereits beim vierten Filterschritt für Irritation. Denn für die Auskunft über die Anzahl der verfügbaren Hebammen im Kreißsaal, heißt es dort, lägen keine verwertbaren Angaben vor. Eine Antwort, die auch im Klinikum selbst für Stirnrunzeln sorgt. „Das können wir uns auch nicht erklären“, gibt Denise Riedel, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, auf Anfrage unumwunden zu. „Wir haben an der Umfrage teilgenommen und unsere externen Hebammen angegeben.“

Denise Riedel ist Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Altenburger Klinikum. Quelle: Carsten Schenker

Acht Hebammen stehen zur Verfügung

Und deren Anzahl ist nicht klein. Mit insgesamt acht Hebammen, führt Riedel aus, arbeitet das Klinikum zusammen. Diese wechseln sich im 12-Stunden-Schichtsystem und in der Rufbereitschaft ab, sodass der Kreißsaal rund um die Uhr durch eine Hebamme besetzt ist. In der Regel werde so jede Schwangere unter der Geburt von einer Hebamme betreut. „Sollte sich während der laufenden Entbindung eine zweite Geburt einstellen und absehbar sein, dass beide Geburten länger als eine Stunde parallel zu betreuen sind, wird unkompliziert eine weitere Hebamme aus der Rufbereitschaft hinzugezogen“, so Riedel weiter.

Dicke Personaldecke

Und auch die restliche Personaldecke sei ausreichend dick, betont die Chefärztin. So setzt sich das Team der Klinik für Frauenheilkunde derzeit aus insgesamt fünf Fachärztinnen und -ärzten zusammen, wird zudem fortlaufend durch weitere junge Mediziner in der Facharztweiterbildung verstärkt. Obendrauf kommen drei Kinderärztinnen – eine davon mit Zusatzqualifikation in Neonatologie – sowie fünf Assistenzärztinnen. Auch diese Teams sorgen für Präsenz rund um die Uhr, ebenso wie ein OP-Team in Bereitschaft, das für akute Notfälle zur Verfügung steht. „Dafür gibt es intern eine Notfallnummer und innerhalb weniger Minuten sind alle einsatzbereit“, erklärt Riedel.

Im Kreißsaal des Altenburger Klinikums kamen im vergangenen Jahr 412 Kinder zur Welt. Quelle: Klinikum Altenburger Land

207 Mädchen, 205 Jungen – und neun Mal Zwillinge

Zu tun gab es für das Personal im vergangenen Jahr trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie reichlich: Insgesamt 412 Kinder – 207 Mädchen und 205 Jungen – erblickten 2020 in Altenburg das Licht der Welt, neun Mal wurden Zwillinge geboren. Und der Trend hält an: Bis zum 26. April konnten die Mitarbeiter bereits 124 neue Babys begrüßen. Mit einer Kaiserschnittrate von 30 Prozent liegt das Klinikum dabei im Durchschnitt für ein Haus dieser Größe und Ausstattung.

Babyfotografin Anke Köchel ist regelmäßig auf der Mutter-Kind-Station unterwegs, um die neuen Erdenbürger in Szene zu setzen. Quelle: Anke Köchel

Umfangreich ausgestattete Mutter-Kind-Station

Nach der Geburt finden die frischgebackenen Mütter samt Nachwuchs auf der Mutter-Kind-Station Platz. Kinderkrankenschwestern und zwei Stillbegleiterinnen stehen ihnen dabei zur Seite, geben Tipps zum Wickeln und Baden des Nachwuchs sowie individuelle Stillberatung, wie Kerstin Ehrentraut, Chefärztin der Kinderklinik, erklärt. Insgesamt 16 Betten in Ein- und Zweibettzimmern stehen zur Verfügung. Für Neugeborene sind neben Inkubatoren und Wärmebetten auch Holzbeistellbetten und ein Zwillingsbett parat, Zimmer können bei Verfügbarkeit in Familienzimmer umgewandelt werden, sodass eine Begleitperson übernachten kann. Integriert ist zudem auch die Neugeborenenintensivstation, die acht Plätze für Frühchen bietet. „Durch diese räumliche Nähe ist ein stetiger Kontakt der Eltern mit ihren Frühchen möglich und gewünscht“, so Ehrentraut.

Für spezielle gesundheitliche Fragestellungen, erklärt die Chefärztin weiter, steht zudem ein Überwachungszimmer mit besonderen Monitoren zur Verfügung. Dadurch könne auch in solchen Fällen die Trennung von Mutter und Kind durch den Aufenthalt auf der Überwachungsstation vermieden werden. Die medizinische Betreuung auf der gesamten Station wird durch eine tägliche Visite durch Gynäkologe und Kinderarzt sowie mindestens einen Hebammenbesuch abgedeckt.

Von Bastian Fischer