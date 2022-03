Altenburg/Schmölln

Die prophezeiten vollen Busse mit Geflüchteten aus der Ukraine sind noch nicht im Altenburger Land eingerollt, aber liegt das wirklich daran, dass der ländliche Raum durch strukturelle Defizite und AfD-Stärke zu unattraktiv für Geflüchtete ist? Diese These stellte Oberbürgermeister André Neumann (CDU) am Freitag auf Twitter auf. Die LVZ hat Engagierte gefragt, die sich seit dem russischen Überfall auf die Ukraine für die Flüchtlinge einsetzen, wie sie die Situation einschätzen.

„Am Ende fliehen sie vor einem Krieg“

Yuliya Stepanova konnte mit ihrem Partner Thomas Wolf einige Flüchtlinge von der polnischen Grenze nach Altenburg holen. Seitdem hilft sie den Neuankömmlingen bei bürokratischen und anderen Hürden. Dass Flüchtende bei der Wahl ihres Fluchtziels Altersdurchschnitt und politische Ausrichtung des Landkreises einbezogen hätten, hält sie nicht für wahrscheinlich. „Am Ende fliehen die Leute vor dem Krieg. Da ist es vorerst egal, ob die Stadt jung oder alt, klein oder groß ist.“ Ein Faktor, den sie für ausschlaggebend hält, ist außerdem, dass Thüringen und Altenburg in der Ukraine niemand kennt – genau wie in Deutschland vor allem die größten Städte in der Ukraine bekannt sind. Einige derjenigen Ukrainerinnen und Ukrainer, die Stepanova nach Altenburg geholt hatte, hätten anfangs das Ziel gehabt, in eine Großstadt weiter zu reisen.

Geflüchtete wollen in Altenburg bleiben

„Sie dachten, da bekommen sie schneller Arbeit, werden schneller integriert.“ Einige änderten jedoch ihre Meinung, nachdem sie etwas Zeit in der Skatstadt verbracht hatten. „Sie haben gemerkt, wie wir uns kümmern. Dass wir ihnen bei Terminen helfen, ihnen sagen, zu welchen Ärzten sie gehen können. Dass sie alles haben, was sie brauchen. Ich weiß nicht, ob sie in einer großen Stadt diese Unterstützung gehabt hätten.“

„Aus welchem Grund nun weniger Flüchtlinge in Thüringen ankommen, das kann ich gar nicht beurteilen“, sagt Michael Hein von der Volkshochschule Altenburger Land. Aber dass die Geflüchteten, die in der Skatstadt angekommen sind, auch tendenziell bleiben wollen, dieses Gefühl gibt ihm zumindest, dass der Montagstreff der VHS gut besucht wird und auch die neu eingerichteten Sprachkurse ausgelastet sind. „Ich denke, dass diejenigen, die die Sprachkursangebote nutzen, erst einmal hier angekommen sind“, vermutet er. Insgesamt drei Sprachkurse laufen seit vergangener Woche an der VHS Altenburg, mit über 40 Teilnehmenden.

Neue Sprachkurse starten am Freitag

In Schmölln startete am Donnerstag ebenfalls ein Kurs, den bis jetzt 17 Geflüchtete besuchen. Am Freitag starten in Altenburg die nächsten beiden Kurse mit insgesamt etwa 25 Teilnehmenden. „Meine Vermutung wäre auch, dass wir hier ein Stadt-Land-Phänomen sehen“, sagt Hein. Im Gegensatz zur Flüchtlingswelle 2015 kämen die Ukrainerinnen und Ukrainer rein rechtlich als Touristen und nicht als Asylbewerber, die gleich im staatlichen Verteilungssystem landeten. „Dadurch kann der deutsche Staat nicht steuern, wo die Flüchtlinge landen.“

Vermutung: Mehr Flüchtlinge im zweiten Schwung

Dennoch denkt Hein, dass zu einem späteren Zeitpunkt mehr Geflüchtete in den Landkreis kommen könnten. „Meine persönliche Vermutung ist, dass es eher in einem zweiten Schwung eine stärkere Verteilung geben wird, wenn die Ballungsräume nicht mehr aufnahmefähig sind.“ Aus einem persönlichen Kontakt weiß er, dass es in Leipzig jetzt schon beinahe unmöglich sei, eine Unterkunft zu organisieren. „Ich könnte mir vorstellen, dass dann die Flüchtlinge stärker auf den ländlichen Raum verteilt werden, weil dort Platz ist und funktionierende Strukturen geschaffen wurden.“

