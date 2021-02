Nachhilfe-Unterricht im Altenburger Land: Grundschüler brauchen verstärkt Hilfe

Altenburg

Mal eben nach der Schule zur Nachhilfe gehen und dort in einer kleinen Gruppe gemeinsam lernen – im Moment ist das genauso utopisch wie einfach nett essen oder ins Kino zu gehen.

Darunter leiden nicht nur die Schüler, welche die Hilfe in Anspruch nehmen wollen und deren Eltern, sondern auch die Nachhilfe-Lehrer, die ihre berufliche Tätigkeit momentan nicht ausüben dürfen.

„Es ist existenzbedrohend“, sagt Robert Patzig vom Schüler-Center in Altenburg. „Wir mussten am 14. Dezember schließen. Momentan wären unsere besonders stark besuchten Monate. Meistens steigt der Bedarf ab Oktober, wenn es die ersten Zensuren gab und die Halbjahreszeugnisse im Februar näherrücken. Diese starke Nachfrage zieht sich dann bis Mai.“

Unterricht derzeit nicht möglich

Momentan ist dem Schüler-Center in Altenburg das Unterrichten nicht möglich. „Normalerweise arbeiten wir hier vor Ort in Form von Präsenzunterricht“, so Patzig weiter. „Trotz Beachtung der Hygienevorschriften, Hinweisen auf unserer Homepage und Aushängen im Gebäude dürfen wir den Unterricht nicht abhalten.“ Zum Hygienekonzept zählten unter anderem das regelmäßige Desinfizieren von Tischen und Sitzgelegenheiten, einer Kontrolle am Einlass, um die Gewährleistung aller Maßnahmen sicherzustellen, und die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstandsregelung.

Die Nachfrage ist laut Aussage der Nachhilfe-Einrichtungen in Altenburg gesunken. Auch beim Unternehmen Abacus – hier werden die Schüler einzeln zu Hause besucht und die Nachhilfe-Einheiten abgehalten – hat die Coronapandemie die Anzahl der Nachfragen nach unten gedrückt. „Wir besuchen die Schüler auch weiterhin in ihrem Zuhause“, sagt Andrea Thielken von Abacus. „Die Nachhilfe zu Hause verstößt nicht gegen die aktuellen Kontaktregelungen. Eine zusätzliche Person aus einem fremden Haushalt darf Kontakt mit der Familie haben.“ Bei Quarantäne, Erkältungssymptomen oder anderen Bedenken ist ein kurzfristiger Wechsel von Präsenznachhilfe zur Onlineversion möglich.

Lehrerersatz und Blitzableiter

Als Lehrerersatz und teilweise auch Blitzableiter zwischen Eltern und Kindern sehen sich die Nachhilfe-Unternehmen gleichermaßen. Dies ist aber nicht nur in Pandemiezeiten der Fall, allerdings verstärkt. „Verschiedene Faktoren kommen im Moment zusammen“, so Robert Patzig. „Einerseits sind die meisten Schüler derzeit nicht sonderlich motiviert. Dies kann man ihnen aber auch nicht verdenken. Schuld daran sind die unklare politische Situation und auch die Ungewissheit, was mit den Schulen passieren soll hinsichtlich Wiedereröffnung.“ Andererseits steigt der Druck in den Familien derzeit enorm. „Die Eltern sind sehr betroffen. Zu den Sorgen und der zusätzlichen Belastung durch Homeschooling kommen auch noch die Zukunfts- und Existenzängste und die Befürchtungen, den Job zu verlieren“, schildert Patzig.

Grund- und Regelschüler sowie Gymnasiasten gleichermaßen betroffen

Die Nachfrage nach Nachhilfeunterricht hält sich zwischen Regelschülern und Gymnasiasten die Waage, sind Andrea Thielken und Robert Patzig einer Meinung. Normalerweise nehmen hauptsächlich die Klassenstufen 10, 11 und 12 die Nachhilfe-Angebote in Anspruch – besonders in den Hauptfächern Mathe und Englisch. „Seit Anfang letzten Jahres ist auch die Nachfrage im Fach Deutsch stark angestiegen“, erklärt Thielken. „Unser Nachhilfe-Spektrum umfasst allerdings auch Physik und Chemie und verschiedene Fremdsprachen.“

Patzig und Thielken stellen zudem fest, dass durch die momentane Situation verstärkt die Grundschüler Hilfe benötigen. „Besonders die Grundschüler leiden unter den Schulschließungen. Viele werden die Klasse wahrscheinlich wiederholen müssen“, sagt Patzig.

Nachhilfe-Bedingungen erschwert

Nicht überall kann die Nachhilfe optimal gewährleistet werden. Probleme hierbei sind zum Beispiel eine nicht optimale Digitalisierung oder auch eine schlechte Internetverbindung. Aber auch ein störendes Umfeld oder das Fehlen der nötigen Ausrüstung für den Online-Unterricht fallen ins Gewicht. „Im Moment geht es vorrangig darum, die anfallenden Aufgaben der Schüler zu klären und bei der Lösung zu helfen“, erklärt Thielken weiter. „Allerdings ist auch das Persönliche zwischen den Schülern und uns Nachhilfe-Lehrern wichtig geworden. Mit individuellen Einzelnachhilfe-Unterricht können wir dafür sorgen, dass die Schüler Schritt halten.“

Auch Robert Patzig, für den die Situation gerade besonders schwer ist, da der Einzel- und Gruppenunterricht vor Ort nicht stattfinden kann, liegt das Wohl seiner Schüler sehr am Herzen. „Sobald es die Situation wieder erlaubt, werden wir alles tun, um unsere Schüler wieder in die Spur zu bringen.“

Finanzierung und Dauer

Die Förderung des Nachhilfe-Unterrichtes für einkommensschwächere Familien ist möglich. Es gibt die Möglichkeit, über das Jobcenter eine Finanzierung zu erhalten. Wenn die entsprechenden Anträge bewilligt sind, wird die Nachhilfe komplett vom Jobcenter übernommen. Auch eine vollständige Kostenübernahme für Wohngeldempfänger durch das Landratsamt ist möglich. Ebenso ist eine finanzielle Unterstützung über das Paket Bildung und Teilhabe realisierbar, welches auch Hilfe und Unterstützung beispielsweise für Klassenfahrten gewährleistet.

Eine Nachhilfe-Einheit bei Abacus dauert 90 Minuten im Einzelunterricht und kostet 56 Euro. Weitere Kosten für Anmeldung oder Anfahrt kommen nicht hinzu. „Die Schüler haben nach durchschnittlich fünf bis sechs Monaten ihre Ziele erreicht und beenden den Unterricht. Häufig haben wir Schüler, die unsere Nachhilfe erfolgreich während der Grundschulzeit in Anspruch genommen haben und sich dann nach Krankheiten oder kurz vor den Prüfungen wieder bei uns melden“, sagt Andrea Thielke.

Im Schüler-Center findet der Präsenzunterricht einzeln oder in Gruppen mit bis zu fünf Schülern statt. Die Dauer beträgt 60 Minuten, die Preise beginnen bei 8 Euro pro Stunde. „Die Nachhilfe sollte mindestens für drei Monate in Anspruch genommen werden, damit sich ein Erfolg einstellt“, so Patzig.

