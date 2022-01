Nachts im Park: Wildschwein-Rotte streift durchs Altenburger Stadtgebiet

Altenburg

Eine wild durchpflügte Wiese und dunkel aufgeworfene Erde haben Altenburgerinnen und Altenburger in den vergangenen Tagen stutzen lassen: Zwischen Mauritianum und Agneskirche weist der Schlosspark einige seltsame Spuren auf. Das ist jedoch nicht das erste Mal: Schon Anfang Dezember hat eine Kollegin von Mike Jessat, Direktor des Mauritianums, Spuren entdeckt. Er teilt die Vermutung, die auch schon in den sozialen Netzwerken die Runde gemacht hat: Wildschweine sind die Übeltäter.

Wildschweine im Schlosspark sind neu

„Oben an der Agneskirche haben die einen regelrechten Acker aus der Wiese gemacht. Die Wildschweine müssen irgendwie den Zugang über die Bahnstrecke gefunden haben.“ Vorher habe es zwar einzelne Wildschweine gegeben, die sich in die Stadt verirrt hätten. „Aber dass eine Rotte gezielt in den Schlosspark kommt, das ist neu.“

Der aufgewühlte Schlosspark zwischen Agneskirche und Mauritianum. Quelle: Mario Jahn

Jäger Sieghardt Rydzewski kann erklären, warum sich die Wildschweine so weit vorgewagt haben und was sie gesucht haben könnten: „In diesem Jahr gibt es im Wald fast keine Eicheln. Das heißt, es ist der Nahrungsmangel, der die Wildschweine antreibt. Und dann gehen die überall hin, wo sie eine Wiese umbrechen können.“ So kommen die Wildschweine an Engerlinge oder Mäusenester. „Zur Zeit müssen die Wildschweine großen Aufwand betreiben, um an Nahrung zu kommen. Dann gehen die Älteren auch mal in die Stadt, wenn sich eine passende Wiese findet.“

Nach wie vor hohe Populationsdichte

Auf die alte Bahnstrecke hinaus wurde in der vergangenen Zeit viel gerodet und mehr freie Fläche entstand. Förster Hans Peter Schenk von Thüringenforst sieht darin einen Zusammenhang. Als ihm sein Sohn das Foto von der umgegrabenen Schlossparkwiese gezeigt hatte, nahm er sich gleich ein Luftbild vor, um die Bewegungen des Schwarzwilds nachzuvollziehen. „Der einzige Korridor, der uns sinnvoll erschien, war der Bahnkorridor. Aber das ist eine reine Vermutung von mir“, sagt der Förster. Er war sehr überrascht von dem Bildmaterial. „Das ist nicht normal.“ Auch wenn die Wildschweinpopulation im Umland von Altenburg in den vergangenen Jahren zurückgegangen sei, gebe es immer noch eine hohe Populationsdichte, sagt Jäger Rydzewski.

Gefährlich wird es im Schlosspark deswegen nicht

Dass die gerodeten Flächen mit dem plötzlichen Auftauchen der Spuren im Schlosspark zu tun haben, kann er weder mit Sicherheit bestätigen, noch abtun. „Wenn die in ihren Einständen aufgescheucht werden, suchen die sich wieder andere Tageseinstände und die Rotte taucht wieder woanders auf.“

Wildschweine – hier ein Archivfoto – kommen auch in Städte, wenn außerhalb das Futter knapper wird. Quelle: dpa

Kann es gefährlich werden, wenn ein Altenburger dem Schwarzwild im Schlosspark begegnet? Rydzewski winkt ab. „Die Wildschweine sind dort nur nachts unterwegs. Und kritisch wird es erst, wenn die Bachen Frischlinge haben und ein Mensch dazwischen kommt. Dann geht die Bache in den Angriffsmodus.“ In diesem Jahr konnte Rydzewski aber noch keine Frischlinge rund um Altenburg ausmachen. „Das dauert noch ein bisschen.“

Von wo aus genau diese Rotte den Weg auf sich genommen hat, um im Schlosspark nach tierischen Proteinen und ähnlichem zu suchen, lässt sich nicht sagen. Was Rydzewski aber sagen kann: „Ein paar Kilometer können die Wildschweine in der Nacht schon zurücklegen, wenn sie auf Nahrungssuche gehen. Aber ideal ist es für sie natürlich, wenn der Einstand und die Nahrungsquelle nicht weit voneinander entfernt sind.“

Appell der Stadt: Kein Futter auslegen

Die Stadt Altenburg hat nun ein Auge auf den heimgesuchten Schlossberg. Laut Sprecher Christian Bettels werden auch Methoden geprüft, um die Wildschweine zu „vergrämen“, wie es in der Fachsprache heißt. Eine Möglichkeit wären bestimmte Duftstoffe, auf die die Tiere reagieren. Dies wäre jedoch nicht sehr erfolgversprechend, meint Sieghardt Rydsewski. Er sähe bei einer Umzäunung mit Strom größere Chancen.

Welche Vorgehensweisen genau die Stadt auslotet, kann Bettels jedoch noch nicht sagen. Er appelliert aber an Bürgerinnen und Bürger: „Auch wenn es noch so gut gemeint ist. Wir wollen nicht, dass Futter im Schlosspark ausgelegt wird. Das könnte die Tiere weiter anlocken.“

Von Katharina Stork