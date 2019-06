Altenburg

Kräftig in die Pedale getreten wurde am Mittwoch im Verkehrsgarten der Stadt Altenburg. Insgesamt 60 Viertklässler aus dem gesamten Kreis waren zur Abschlussveranstaltung der diesjährigen Fahrradausbildung für Grundschulkinder erschienen, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Im Vorfeld waren 631 Schulkinder aus 35 vierten Klassen in der praktischen Radfahrausbildung geprüft worden, die jeweils besten Teilnehmer wurden für die Abschlussveranstaltung ausgewählt.

Dort galt es für die kleinen Pedalritter, so manche Aufgabe zu meistern. So wollte etwa ein Hindernisparcours möglichst zügig und natürlich fehlerfrei absolviert werden. Ebenso galt es, an einem zuvor präparierten Fahrrad die versteckten Defekte richtig zu erkennen. Und schließlich wurde in einem Wissenstest noch das Erlernte rund um Fahrrad und Straßenverkehr abgefragt.

Beste fahren zum Landeswettbewerb nach Erfurt

Neben der Verkehrswacht, dem ADAC Motorclub Schmölln, der Polizeiinspektion Altenburger Land sowie Stadt- und Kreisverwaltung war auch das Deutsche Rote Kreuz vor Ort und gab den Nachwuchsradlern wichtige Tipps zum Thema Erste Hilfe mit auf den Weg. Für ausreichend Getränke angesichts der Hitze und die nötige Stärkung aus der Gulaschkanone sorgte eine Abordnung der Johanniter.

Bei den Mädchen sicherte sich Leonie Reinicke ( Grundschule Langenleuba-Niederhain) den Spitzenplatz, gefolgt von Anna Clara Köhler ( Grundschule Gößnitz) sowie Victoria Kypchyk ( Grundschule Wilhelm Busch, Altenburg) und Sarah Schnabel ( Grundschule Gößnitz), die sich punkt- und zeitgleich den dritten Platz teilten. Bei den Jungen hatte Benedikt Kröber (Freie Grundschule Christian Felix Weiße, Altenburg) die Nase vorn. Arsenij Kremnichnyi ( Grundschule Wilhelm Busch) und Kevin Kertscher ( Grundschule Gößnitz) sicherten sich Platz zwei und drei.

Die jeweils Bestplatzierten haben nun die Möglichkeit, im September beim Landeswettbewerb in Erfurt anzutreten.

Von ovz