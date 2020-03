Nachwuchsforscher sind sich einig: Altlasten in Rositz sind noch immer gefährlich

Altenburg

„Das Ergebnis ist: Der Stand ist nicht gut“, sagt Seline Andla. Die 17-Jährige hat gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen Lea Celina Richter (17) und Ayleen Neitzold (18) untersucht, welche Schäden die Altlasten des Teerverarbeitungswerks in Rositz noch heute verursachen. Und das sind einige.

Von Kindheit an ein Thema

Das Projekt hat als Seminarfacharbeit begonnen und ist dann zu einem Beitrag bei „ Jugend forscht“ geworden. Ende Februar zeigten die Schülerinnen des Altenburger Friedrichgymnasiums ihre Ergebnisse im Kulturhaus Rositz. Hier präsentierten insgesamt 115 Nachwuchsforscher von 20 Ostthüringer Schulen ihre Forschungsbeiträge und ließen sie von einer Jury begutachten. „ Seline und ich kommen aus Rositz und wir haben die Probleme, die das ehemalige Teerwerk verursacht, schon als Kinder mitbekommen. Das war bei uns immer Thema“, so Lea über die Motivation für das Projekt. Die drei Schülerinnen, die kurz vor dem Abitur stehen, haben für ihre Arbeit viele Quellen gesichtet und Material zusammen getragen. Dabei zeigte sich, dass die Altlasten auch heute noch Umweltschäden verursachen.

Ein Risiko für Mensch und Umwelt

„Es sind Schadstoffe ins Grundwasser gelangt und im Ortsteil Schelditz steigt das Grundwasser an. Das verursacht Schäden – einige Häuser mussten deshalb sogar abgerissen werden“, erzählt Seline. Wohnraum und auch die Gesundheit und Lebensqualität der Anwohner sei gefährdet, so das Ergebnis der jungen Forscherinnen. Ihr Fazit: Das Gebiet um den großen ehemaligen Teersee „Neue Sorge“ mit weiteren kleineren Teerseen stellt noch immer ein Risiko für Mensch und Umwelt dar. Umfassende Sanierungsmaßnahmen seien hier erforderlich.

Kontaminierter Boden und steigendes Grundwasser

Zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen auch Denis Louis Kanat (16), Maurice Külbel (16) und Tom Albrecht (15). Die Schüler der Staatlichen Regelschule „Isobeum“ in Rositz haben ebenfalls die „Ursachen und Folgen der Kontamination in Rositz und Schelditz“ untersucht und damit bei „ Jugend forscht“ teilgenommen. Auch in ihrem Fall haben sie durch ihren Wohnort einen unmittelbaren Bezug zu ihrem Forschungsthema. „Wir wohnen alle drei in der Nähe“, sagt Maurice Kübel. Der 16-Jährige stammt aus Schelditz, wo das Grundwasserproblem besonders stark ist. Durch Anstieg des kontaminierten Grundwassers sind bereits Gebäude zerstört worden. Die Schadstoffe im kontaminierten Boden haben sich mit dem Wasser weiter ausgebreitet. Das hat gesundheitsschädigende Auswirkungen. Die Krebsrate in der Region ist höher als gewöhnlich und auch Atemwegserkrankungen treten hier verstärkt auf.

Tom Albrecht (15), Maurce Külbel (16) und Denis Louis Kanat (16) v.l. vor ihrem Projekt „Ursachen und Folgen der Kontamination in Rositz und Schelditz“. Quelle: Mario Jahn

Zum ersten Mal bei „ Jugend forscht “

Das Thema der Nachwuchsforscher ist für die Menschen vor Ort relevant. Seline, Lea und Ayleen haben deshalb in Rositz einen öffentlichen Vortrag gehalten, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. „Der Bürgermeister und viele Leute aus der Gemeinde waren sehr interessiert“, erinnert sich Ayleen.

Wie die drei Jungs haben sie zum ersten Mal bei „ Jugend forscht“ teilgenommen. „Als wir erstmal im Thema drin waren, hat es auch Spaß gemacht. Es war besonders interessant für uns, weil unser Heimatort betroffen ist“, sagt Seline. Die drei haben in der Kategorie Geo- und Raumwissenschaft gleich den ersten Platz belegt. Deshalb geht es für sie Ende März in die nächste Runde: Zum Landeswettbewerb nach Jena. Auch ihre Kollegen sind nicht leer ausgegangen. Für ihr Projekt haben sie den Sonderpreis der Energie- und Wasserversorgung Altenburg erhalten. Der Einsatz hat sich also für beide Teams gelohnt.

Von Lilly Günthner